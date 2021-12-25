Паркер: "Рюдигер бы абсолютно идеально подошел МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что Антонио Рюдигер из "Челси" стал бы "абсолютно идеальным" приобретением для "красных дьяволов".

Несмотря на наличие самого дорогого защитника в мире в составе, в этом сезоне "Юнайтед" пропустил уже 24 гола в Премьер-Лиге — больше находящегося в зоне вылета "Бернли".



Согласно слухам, "дьяволы" задумываются об укреплении линии обороны с помощью Рюдигера, который в конце сезона может стать свободным агентом, и Паркер считает, что именно такой защитник и нужен команде Ральфа Рангника.



"Он очень влиятельная фигура, а болельщики считают его своим идолом".



"Если он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я бы сказал, что это будет амбициозный шаг. Я бы понял, почему он захотел этого перехода, и я думаю, он сделал бы разницу".



"Представьте его рядом с Вараном. Это будет другой уровень. Варан выигрывал Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов, а рядом с ним будет действовать центральный защитник, который является лидером "олдскульного" типа в плане того, как он разговаривает с партнерами".



"Он кричит и командует людьми. Когда люди чего-нибудь не делают, он высказывает им это, а сам он совершает не так уж много ошибок. Он действует просто. Он бы абсолютно идеально подошел "Юнайтед", — цитирует Паркера Daily Mail.