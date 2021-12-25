Суд обязал Старриджа заплатить 22 тыс. фунтов за возвращенную собаку

Люсси Суд Лос-Анджелеса обязал бывшего нападающего "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэля Старриджа выплатить 22 тысячи фунтов мужчине, который нашел его потерянную собаку.

Многие болельщики помнят ту душещипательную историю, когда во время каникул в Калифорнии летом 2019 Старридж потерял свою собаку по кличке Люсси.

Даниэль бросил клич в социальных сетях и пообещал вознаграждение тому, кто найдет его любимого питомца, исчезнувшего после ограбления на жилище футболиста.

В итоге собаку Старриджу вернул музыкант Фостер Вашингтон, однако Даниэль не захотел сдержать свое слово и отказался выплачивать вознаграждение, в результате чего ему был предъявлен иск.

"Надеюсь, теперь он заплатит и не попытается подать апелляцию. Я рад — я сражался по этому делу более года и не могу поверить, что все закончилось. Когда мы нашли собаку, я думал, что моя жизнь станет лучше", — сообщил Вашингтон PA после окончания судебного процесс.


Метки происшествия, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 13:00

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  1. ilovemanutd 25.12.2021 13:38 # ilovemanutd
    Ахахах, спи*дил и возвратил

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  2. naby-keita 25.12.2021 13:21 # naby-keita
    Бульдогба

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  3. alexomck 25.12.2021 13:17 # alexomck
    Лэмпардаер

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  4. chr1s8rown 25.12.2021 13:11 # chr1s8rown
    Джонтерьер

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