Эдегор назвал цель-минимум для "Арсенала" на сезон
Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор назвал цель-минимум для своей команды в этом сезоне.
Серия из трех побед подряд в Премьер-Лиге позволила "Арсеналу" подняться в топ-4. Также "канониры" достигли полуфинала Кубка Лиги.
Эдегор, конечно, мечтает о трофеях, но чувствует, что попадание в зону еврокубков — абсолютный минимум для "Арсенала".
"Естественно, мы хотим что-нибудь выиграть. Мы уже в полуфинале (Кубка Лиги), и впереди еще одно кубковое соревнование".
"Поэтому мы стремимся выиграть трофеи и попасть в зону еврокубков. Конечно, Лига Чемпионов — это большая мечта, но мы должны попасть в еврокубки на следующий сезон, как минимум. Это цель для нас, и я надеюсь, мы ее достигнем", — цитирует Эдегора Football.London.
25.12.2021 11:00
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Им бы в ЛК попасть за радость будет.
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