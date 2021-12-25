Эдегор назвал цель-минимум для "Арсенала" на сезон

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор назвал цель-минимум для своей команды в этом сезоне.

Серия из трех побед подряд в Премьер-Лиге позволила "Арсеналу" подняться в топ-4. Также "канониры" достигли полуфинала Кубка Лиги.



Эдегор, конечно, мечтает о трофеях, но чувствует, что попадание в зону еврокубков — абсолютный минимум для "Арсенала".



"Естественно, мы хотим что-нибудь выиграть. Мы уже в полуфинале (Кубка Лиги), и впереди еще одно кубковое соревнование".



"Поэтому мы стремимся выиграть трофеи и попасть в зону еврокубков. Конечно, Лига Чемпионов — это большая мечта, но мы должны попасть в еврокубки на следующий сезон, как минимум. Это цель для нас, и я надеюсь, мы ее достигнем", — цитирует Эдегора Football.London.