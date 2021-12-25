Артета намекнул на покупку нападающего в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что может купить нападающего в январе.

Выправив результаты в последнее время, "Арсенал" включился в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, поэтому Артета имеет повод подумать об усилении на вторую половину сезона.



По информации Football.London, прежде всего Микель размышляет о приглашении нападающего, ведь Пьер-Эмерик отстранен от матчей и тренировок команды, а контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце сезона.



"Я не думаю, что мы сможем пригласить кого-либо из игроков только в качестве краткосрочного решения. Думаю, это слегка нереалистично. Но если у нас будет возможность, мы сядем и примем правильное решение", — ответил Артета на вопрос насчет январских приобретений.