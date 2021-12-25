Калвин Филлипс планирует остаться в "Лидсе"

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс отреагировал на слухи, сватающие его в большие клубы Премьер-Лиги.

26-летний Филлипс зарекомендовал себя одним из лучших игроков Премьер-Лиги после выхода "Лидса" в элиту в 2020 году. Своей игрой за сборную Англии на Евро-2020 Калвин только укрепил свою репутацию.



Среди претендентов на Филлипса называются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", однако план Калвина состоит в том, чтобы связать свое будущее с родным клубом.



"Я регулярно разговариваю с владельцем клуба. Я хочу новый контракт. Я очень счастлив здесь", — сообщил Филлипс Daily Mail.