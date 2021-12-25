Уайт скучает по "славному парню" Обамеянгу

Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что скучает по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Ранее в декабре Обамеянг был лишен капитанской повязки, а также был отстранен от тренировок и матчей "канониров".



И хотя "Арсенал" выиграл все четыре последних матча, включая три в Премьер-Лиге, Уайт испытывает сочувствие к 32-летнему габонцу.



"Сказалось ли отсутствие Обамеянга на "Арсенале"? Не особо, если смотреть на результаты. Мы играем хорошо".



"Конечно, случившееся с Аубой расстраивает, но все мы сосредоточены и упорно трудимся. Он очень славный парень, все мы скучаем по нему, но что поделать", — сообщил Уайт talkSPORT.