Уайт скучает по "славному парню" Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг и Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что скучает по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Ранее в декабре Обамеянг был лишен капитанской повязки, а также был отстранен от тренировок и матчей "канониров".

И хотя "Арсенал" выиграл все четыре последних матча, включая три в Премьер-Лиге, Уайт испытывает сочувствие к 32-летнему габонцу.

"Сказалось ли отсутствие Обамеянга на "Арсенале"? Не особо, если смотреть на результаты. Мы играем хорошо".

"Конечно, случившееся с Аубой расстраивает, но все мы сосредоточены и упорно трудимся. Он очень славный парень, все мы скучаем по нему, но что поделать", — сообщил Уайт talkSPORT.


Метки Арсенал, Обамеянг, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 08:00

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  1. flamic 25.12.2021 08:12 # flamic
    во долбаеб. сразу заподозрил что он дибил после его слов что он не смотрит футбол

    (ответить)

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