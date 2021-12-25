Уайт скучает по "славному парню" Обамеянгу
Защитник "Арсенала" Бен Уайт признался, что скучает по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Ранее в декабре Обамеянг был лишен капитанской повязки, а также был отстранен от тренировок и матчей "канониров".
И хотя "Арсенал" выиграл все четыре последних матча, включая три в Премьер-Лиге, Уайт испытывает сочувствие к 32-летнему габонцу.
"Сказалось ли отсутствие Обамеянга на "Арсенале"? Не особо, если смотреть на результаты. Мы играем хорошо".
"Конечно, случившееся с Аубой расстраивает, но все мы сосредоточены и упорно трудимся. Он очень славный парень, все мы скучаем по нему, но что поделать", — сообщил Уайт talkSPORT.
25.12.2021 08:00
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во долбаеб. сразу заподозрил что он дибил после его слов что он не смотрит футбол
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