Гвардиола: "Лестер" остается исключительной командой"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает "Лестер" исключительной командой.

Два раза подряд финишируя на пятом месте в Премьер-Лиге и в прошлом сезоне выиграв Кубок Англии, в этой кампании "Лестер" выглядит бледной тенью себя прежнего.



"Лисы" уже вылетели из Кубка Лиги, не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, а в Премьер-Лиге делят девятое-десятое место. Однако Гвардиола не изменил свое мнение о команде Брендана Роджерса, с которой "горожане" сыграют на Boxing Day.



"Лестер" остается "Лестером". На мой взгляд, они остаются командой с тренером топ-уровня и исключительными игроками во всех линиях, абсолютно".



"Однако порой на протяжении сезона случаются взлеты и падения. Возможно, мы привыкли видеть "Лестер" всегда на взлете".



"То, как этот клуб работает, заслуживает похвалы во многих отношениях. В отношении комплектации состава, адаптации и приспособлении ко многим ситуациям — но иногда бывают периоды, когда ты совершенно лишен стабильности".



"Такое случается, но в отдельно взятом матче может произойти всякое. Я ценю и хвалю их, как и раньше, потому что, глядя на мастерство их игроков — начиная с голкипера и заканчивая Варди, — ты понимаешь, что они исключительны", — цитирует Гвардиолу The Independent.