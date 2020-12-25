Новая жертва капитанского проклятия "Арсенала"

Капитанское проклятие "Арсенала" снова в действии — лидер "канониров" последних лет Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранен от матчей и лишен Микелем Артетой статуса капитана после ряда нарушений дисциплины. Габонец всем своим видом и поведением демонстрирует нежелание играть за клуб, но сами лондонцы пока что не заметили потери форварда и поднялись в топ-4 Премьер-Лиги.

Многие болельщики "Арсенала" уверены в том, что капитанская повязка "канониров" проклята. Получающие ее игроки через какое-то время требуют перехода в другой клуб, конфликтуют с тренерами или болельщиками, или же их накрывает череда травм. Пьер-Эмерик Обамеянг стал 10-м игроком, получившим капитанскую повязку после легендарного Патрика Виейра, но и ему не удалось развеять миф о проклятии. Он только ярчайшим образом напомнил о нем.



Череда недолговечных лидеров лаконично говорит о неуверенности, которая преследовала "Арсенал" в последние годы, и главный тренер Микель Артета раздражен, что эта тема снова возникла, так как одним из капитанов, не сумевших даже приблизиться к харизме Виейра был он сам. Впрочем, в случае с Артетой и, наверное, Пером Мертезакером, тех претензий, что предъявляются Обамеянгу, не было и в помине — эти игроки были максимально преданы клубу, но не смогли полноценно выполнять свои капитанские обязанности из-за регулярных травм.



Что же касается других капитанов, то мы уже писали ранее подробно о их проблемах, а здесь лишь напомним основное. Тьерри Анри и Сеск Фабрегас продавили свои переходы в "Барселону" в поисках нового вызова. Робин Ван Перси ушел за трофеями в "Манчестер Юнайтед". Вильям Галлас расплакался на поле, а Гранит Джака поссорился с собственными фанатами прямо во время игры. Томас Вермален после получения капитанской повязки резко сдал, чему виной пресловутые травмы, которые не дали раскрыться в качестве лидеров Мертезакеру и Артете. И, наконец, Лоран Косьелни был немного травматичным, немного недотягивающим до статуса лидера по своим игровым качествам и немного нелояльным — он также попросил о трансфере и ушел в "Бордо". Стоит также отметить, что и сам легендарный Виейра ушел из клуба за новым вызовом — чем и запустил некий "челлендж".



В случае с Обамеянгом есть целая цепочка случаев и причин, приведших к решению Артеты забрать у габонца капитанскую повязку. Во-первых, форвард просто перестал забивать столь же регулярно, как в 2019 году, когда Унаи Эмери заменил им Гранита Джаку на посту капитана. Во-вторых, было несколько случаев нарушения дисциплины и откровенного неуважения к клубу, партнерам, тренеру и болельщикам со стороны Пьер-Эмерика.



В феврале 2021 года, во время локдауна в Лондоне, он оказался в тату-салоне, выложив фото со своим мастером в соцсети. "Арсенал" провел расследование, чтобы выяснить не были ли нарушены правила самоизоляции, но выводы оставил при себе. Артета: "Что бы мы ни делали с нашими игроками, это остается внутри".



В марте Обамеянг остался на скамейке запасных в дерби с "Тоттенхэмом" из-за опоздания, хотя изначально Артета планировал выпустить его в основе. "Он должен был выйти в старте, но у нас возникла дисциплинарная проблема. Поэтому он на скамейке". "Арсенал" выиграл тот матч 2:1, а Обамеянг вышел на замену.



В декабре, поздно вернувшись из заранее утвержденной поездки во Францию, где Обамеянг навещал больную мать, форвард потерял капитанскую повязку. Этому предшествовало также выражение недовольства заменой в матче с "Эвертоном". Вероятно, это нарушение дисциплины само по себе не было бы воспринято столь негативно со стороны клуба, но некая цепочка событий привела к тому, что "Арсенал" и Микель Артета приняли жесткое решение по Обамеянгу.



Несмотря на то, что Артета был одним из немногих капитанов "Арсенала" в эпоху после Виейра, чей период не закончился явным разочарованием со стороны болельщиков, сейчас его этот вопрос немного напрягает. "Я думаю, у нас достаточно причин, чтобы обсуждать только эту ситуацию", — сказал Артета, объявляя причины отстранения Обамеянга. Он явно не желал говорить о "проклятии" и той позорной тенденции, частью которой был сам. В чем-то с Артетой можно согласиться — капитан Обамеянг или нет, но он остается самым высокооплачиваемым игроком в команде, и сейчас "Арсенал" может получить нового Месута Озила в качестве обузы для своей зарплатной ведомости.



Вопросы к Обамеянгу, на самом деле, накопились и без нарушений дисциплины. Отвечая на вопрос о том, остался бы габонец основным форвардом команды, даже с учетом всех описанных проблем, если бы регулярно забивал, Артета ответил: "Без сомнений". Обамеянг забил 21 гол в последних 53 матчах — со старта сезона 2020/21, но его семь голов во всех соревнованиях этой кампании — немного раздутая статистика, ввиду того, что три мяча он положил в ворота резервного состава "Вест Бромвича" в Кубке Лиги. Для нападающего середняка Премьер-Лиги статистика у Обамеянга все еще неплохая, но все мы понимаем почему Пьер-Эмерику так много платят и какой отдачи от него ждут на "Эмирейтс".



Отстранив Обамеянга, Артета рискует получить обузу в виде 32-летнего самого высокооплачиваемого игрока команды, который не захочет уходить куда-либо из-за нежелания соглашаться на понижение зарплаты. Собственно, это именно то, что случилось у "Арсенала" недавно с Озилом. К тому же, даже если Артета решит сменить гнев на милость и вернет Обамеянга в обойму, ограничившись воспитательными мерами, Пьер-Эмерк может вскоре укатить на Кубок Африк и будет недоступен до февраля.



Результаты "Арсенала" без Обамеянга пока что не оставляют какой-либо горечи от его отстранения. "Канониры" уверенно разобрались с "Лидсом", "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге и "Сандерлендом" в Кубке Лиги, добыли важную победу над "Вест Хэмом". Эмиль Смит-Роу и в некоторых матчах Габриэль Мартинелли преуспели на старой позиции Обамеянга на левом фланге, какая-то польза есть от другого кризисного форварда Лакасетта, есть надежды на прогресс Нкетиа.



Впрочем, изгнание Обамеянга все же может приготовить "Арсеналу" ловушку в будущем, так как у команды нет необходимого кадрового изобилия в линии атаки с отказом от габонца. Эдди Нкетиа не уверен, что ему нужно продлевать свое пребывание в команде, шансы увидеть стабильно играющего на полную мощность Николя Пепе стремительно падают, а Фоларин Балоган, вероятно, отправится в аренду, прежде чем сможет стать предметом серьезного рассмотрения в качестве игрока основной обоймы. С учетом того, что продление контракта с Лакасеттом не входит в планы "Арсенала", клубу нужно будет выходить на трансферный рынок за форвардом.



И вот тут все зависит от того, удастся ли хоть с какой-то выгодой избавиться от Обамеянга, так как его 350 тысяч фунтов недельной зарплаты будут висеть тяжелыми гирями на работе клуба на трансферном рынке. В целом, интерес к форварду со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и даже "Манчестер Сити" присутствует, но никто не готов платить габонцу столько, сколько он имеет в "Арсенале".



Возможен ли вариант, при котором Артета вернет Обамеянга в основу и сам габонец проявит себя мотивированным и лояльным к клубу игроком? Тут многое зависит от реакции Пьер-Эмерика и понимания им причин, которыми руководствовался Артета, принимая столь жесткое решение. В целом, тренер четко озвучил все в своем заявлении прессе. Но форвард, вероятно, все еще обижен на клуб за то, что отстранение произошло после его поездки к больной матери. Тут очень важно, чтобы информация, исходящая от Артеты, была воспринята игроком правильно.



"Решение, которое мы приняли как клуб — очень четкое", — сказал Микель. "Это потому, что мы считаем, что ему не удается выполнять свою работу на том уровне, на который мы все рассчитываем. Все просто".



"Я ожидаю от любого человека в этом футбольном клубе демонстрировать страсть и выкладываться на все 100%, демонстрировать, что клуб важнее личных интересов. Можно принять культурные различия у разных игроков, их менталитет, но, если нет страсти и уважения к клубу, разговаривать не о чем".



Кто же будет следующим капитаном "Арсенала"? Пока что Артета вручил повязку Лакаетту, но к нему также есть немало вопросов, схожих с теми, что направлены в сторону Обамеянга. Есть вариант с возвращением повязки Граниту Джаке, а также есть любимый игрок Конора Макгрегора Киран Тирни — парень, к которому не возникнет вопросов по самоотдаче. Но у него другая проблема — травмы, и шотландец может стать таким же капитаном, каким был сам Артета. Можно поступить так, как Эмери в 2019 году, и просто отдать повязку лучшему игроку, но таковыми в "Арсенале" сейчас являются юные Сака, Смит-Роу и Мартинелли, коим такая ответственность может серьезно навредить.



Артета в ближайшее время примет решение по этому вопросу, а пока же он говорит о том, что он отстраняет Обамеянга с грустью и сожалением. "Мне очень грустно. Я не хотел бы приметь такие санкции ни к нему, ни к какому-либо другому игроку в команде. Но задача тренера — добиваться максимума от игроков, а Ауба сейчас не дает нам этого. Для меня это очень грустно".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru