Виейра против забастовки игроков

Патрик Виейра Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что не поддерживает идею о забастовке игроков Премьер-Лиги.

На текущей неделе наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что беспощадная эксплуатация игроков и недостаточная забота об их здоровье может обернуться забастовкой.

Виейра эту идею не поддерживает, хотя и соглашается, что со мнением игроков и тренеров недостаточно считаются.

"Я не знаю, будут ли они правы, если поступят таким образом. Я лишь могу сказать, что я против такого рода забастовки".

"В данный момент по-настоящему важно, чтобы к голосу игроков и тренеров прислушивались чуть больше", — цитирует Виейра The Independent.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 00:05

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