Тухель: "Я супердоволен Кепой"

Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что очень доволен своим голкипером Кепой Аррисабалагой.

Ранее в пятницу первый номер "Челси" Эдуар Менди был назван в заявке сборной Сенегала для участия в Кубке Африки. Болельщики "синих" отнеслись к этому спокойно, ведь у них есть Кепа.



В этом сезоне Кепа играет редко, но метко, проявляя себя с лучшей стороны практически каждый раз, когда выходит на поле. В минувшую среду 27-летний испанец помог "Челси" пройти "Брентфорд" в Кубке Лиги, и Тухель рад положиться на самого дорогого голкипера в мире, пока Менди будет в отъезде.



"Я супервпечатлен Кепой. Теперь это уже не сюрприз, потому что он в таком спортивном состоянии и в таком состоянии духа, что просто берет и проявляет себя. Он делает то, что делает лучше всего".



"Это то, что он показывает каждый день на тренировках, и поэтому он оказывается вознагражден. Я абсолютно уверен, что это и есть причина, почему он играет таким образом".



"Я супердоволен Кепой, и он нужен нам в такой форме. У нас сильная вратарская группа, и Кепа является важной частью этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.