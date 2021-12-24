Тухель: "Я супердоволен Кепой"

Кепа Аррисабалага и Томас Тухель Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что очень доволен своим голкипером Кепой Аррисабалагой.

Ранее в пятницу первый номер "Челси" Эдуар Менди был назван в заявке сборной Сенегала для участия в Кубке Африки. Болельщики "синих" отнеслись к этому спокойно, ведь у них есть Кепа.

В этом сезоне Кепа играет редко, но метко, проявляя себя с лучшей стороны практически каждый раз, когда выходит на поле. В минувшую среду 27-летний испанец помог "Челси" пройти "Брентфорд" в Кубке Лиги, и Тухель рад положиться на самого дорогого голкипера в мире, пока Менди будет в отъезде.

"Я супервпечатлен Кепой. Теперь это уже не сюрприз, потому что он в таком спортивном состоянии и в таком состоянии духа, что просто берет и проявляет себя. Он делает то, что делает лучше всего".

"Это то, что он показывает каждый день на тренировках, и поэтому он оказывается вознагражден. Я абсолютно уверен, что это и есть причина, почему он играет таким образом".

"Я супердоволен Кепой, и он нужен нам в такой форме. У нас сильная вратарская группа, и Кепа является важной частью этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 24.12.2021 23:30 # bangladesh
    Ну если тухлый сказал, то норм трансфер чукотси, главное не расстраивайтесь, а привыкайте)

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  2. hunter022 24.12.2021 23:23 # hunter022
    Как же будут плеваться болелы этой помойки когда примата позовут на кубок Африки и дырявый кепка будет вынимать по несколько мячей за матч.

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  3. chelsiukpro 24.12.2021 23:04 # chelsiukpro
    Это была вторая в сезоне выездная победа на западе Лондона над «Брентфордом». В игре АПЛ наш вратарь стал Лучшим игроком матча. В октябре это был Эдуар Менди, а в этот раз лучшим стал Кепа, однако в воскресенье противник не осаждал наши ворота в конце встречи, и «синие» уверенно завершили поединок и забили два решающих мяча.

    Все три сейва Кепа сделал в первом тайме. Четыре из семи сейвов Альваро Фернандеса были сделаны во втором тайме.

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