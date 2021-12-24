"Ньюкасл" проявляет интерес к Одиону Игало

Одион Игало "Ньюкасл" проявляет интерес к бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорду" Одиону Игало, который сейчас выступает за "Аль-Шабаб".

В 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Ньюкасл" забил только 18 голов, и главный тренер Эдди Хау резонно задумывается об укреплении нападения в зимнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, Игало является одним из нападающих, к которым присматриваются "сороки". И Один готов к диалогу, если клуб с "Сент-Джеймс Парк" предложит ему вернуться в Премьер-Лигу.

В своих 32 года нигериец является совместно лучшим бомбардиром первенства Саудовской Аравии в этом сезоне, забив девять голов в 13 матчах.


Метки Аль-Шабаб, Игало, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 22:00

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  1. mancunia-planet 24.12.2021 22:31 # mancunia-planet
    Заипали уже со своими интересами, хорошо, что свалят в чш. Каслу удачи, арапов нахуй.

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