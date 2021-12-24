Эланга заключил новый контракт с "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга заключил со своим клубом новый контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев.

Эланга является продуктом академии "Юнайтед", попав в систему "красных дьяволов" в 12-летнем возрасте.



Энтони дебютировал за "Юнайтед" в мае 2021, к настоящему моменту сыграв пять матчей за первую команду и забив один гол.



"Дьяволы" возлагают большие надежды на 19-летнего шведа, доказательством чего стал новый долгосрочный контракт.



"Энтони — молодой игрок, в которого все мы верим. Он стабильно проявлял себя во всех возрастных группах в академии, отвечая на каждый вызов, что перед ним возникал. Энтони крайне увлечен профессией. Он наделен работоспособностью и настроем, чтобы продолжать прогрессировать каждый день и достичь успеха в "Манчестер Юнайтед", — сообщил спортивный директор клуба Джон Мерто.