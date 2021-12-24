Конте: "Кейн счастлив в "Тоттенхэме"

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что нападающий Харри Кейн счастлив в клубе и старается изо всех сил.

Кажется, Кейн до сих пор не пришел в себя после того, как минувшим летом его не отпустили в "Манчестер Сити". Гол Харри против "Ливерпуля" в прошлый уикенд стал его всего лишь вторым в этом сезоне Премьер-Лиге.

Однако у Конте нет никаких претензий к Кейну. Антонио очень доволен самоотдачей 28-летнего капитана сборной Англии.

"Харри показал мне, что я могу на него положиться, и он полностью погружен в наш проект".

"Я наблюдаю его каждый день и вижу, что он счастлив. Он великолепным образом задает тон на тренировочном поле, задает тон в раздевалке. Я рад тем, что вижу каждый день", — цитирует Конте The Independent.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 24.12.2021 20:28 # hunter022
    К концу сезона когда клуб как обычно останется без трофеев Кейн будет кричать что хочет уйти.

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