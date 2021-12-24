"Рома" обратилась к "Арсеналу" насчет Мэйтланд-Найлса
"Рома" вступила в переговоры об аренде полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.
Мэйтланд-Найлс едва не покинул "Арсенал" еще минувшим летом, в преддверии закрытия трансферного окна публично озвучив свое желание уйти.
Несмотря на разговор по душам с главным тренером "канониров" Микелем Артетой, у Эйнсли особо не прибавилось игровой практики в этом сезоне. 24-летний англичанин отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе.
Сейчас Мэйтланд-Майлс не играет со своего появления на замену против "Ливерпуля" 20 ноября, и ESPN ожидает, что Эйнсли постарается сменить клуб в январе.
По информации издания, спортивный директор "Ромы" Тиаго Тинто уже обратился к коллегам из "Арсенала" и выразил желание взять Мэйтланд-Найлса в аренду с опцией выкупа.
Добавим, что Эйнсли находится в системе лондонского клуба с шести лет, а за первую команду сыграл 132 матча.
24.12.2021 19:00
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