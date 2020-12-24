Ван Дейк, Фабиньо и Джонс возобновили тренировки

Защитник Виригил Ван Дейк и полузащитники Фабиньо с Кертисом Джонсом возобновили тренировки с остальной командой "Ливерпуля", переболев COVID-19.

Напомним, о заражении трех упомянутых выше игроков стало известно перед самым началом матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 16 декабря.



Помимо того матча против "сорок", Ван Дейк, Фабиньо и Джонс также пропустили выезд к "Тоттенхэму" и четвертьфинал Кубка Лиги против "Лестера".



Сейчас все трое уже побороли вирус и сдали тесты с отрицательным результатом, что позволило им вернуться в общую группу, сообщает The Independent.



Впрочем, матч "Ливерпуля" на Boxing Day против "Лидса" все равно был отложен, и следующий раз "красные" сыграют уже 28 декабря против "Лестера".



Добавим, полузащитник Тиаго Алькантара все еще находится на самоизоляции, а левый защитник Энди Робертсон продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.