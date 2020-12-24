Ван Дейк, Фабиньо и Джонс возобновили тренировки

Фабиньо и Виргил Ван Дейк Защитник Виригил Ван Дейк и полузащитники Фабиньо с Кертисом Джонсом возобновили тренировки с остальной командой "Ливерпуля", переболев COVID-19.

Напомним, о заражении трех упомянутых выше игроков стало известно перед самым началом матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 16 декабря.

Помимо того матча против "сорок", Ван Дейк, Фабиньо и Джонс также пропустили выезд к "Тоттенхэму" и четвертьфинал Кубка Лиги против "Лестера".

Сейчас все трое уже побороли вирус и сдали тесты с отрицательным результатом, что позволило им вернуться в общую группу, сообщает The Independent.

Впрочем, матч "Ливерпуля" на Boxing Day против "Лидса" все равно был отложен, и следующий раз "красные" сыграют уже 28 декабря против "Лестера".

Добавим, полузащитник Тиаго Алькантара все еще находится на самоизоляции, а левый защитник Энди Робертсон продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.


Метки Ван Дейк, Джонс, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 18:00

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  1. largo-winch 24.12.2021 18:54 # largo-winch
    Чемпионси, Приветульси!

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  2. superperez101 24.12.2021 18:53 # superperez101
    раззминка с лестером ебалочка залупенсии

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  3. shakur 24.12.2021 18:47 # shakur
    Тренируйтесь, братья!

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  4. sanchezz 24.12.2021 18:42 # sanchezz
    топчики. Плохо что выезд к Лестеру перед пенсами. Сложный матич

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