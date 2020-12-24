Ван Дейк, Фабиньо и Джонс возобновили тренировки
Защитник Виригил Ван Дейк и полузащитники Фабиньо с Кертисом Джонсом возобновили тренировки с остальной командой "Ливерпуля", переболев COVID-19.
Напомним, о заражении трех упомянутых выше игроков стало известно перед самым началом матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 16 декабря.
Помимо того матча против "сорок", Ван Дейк, Фабиньо и Джонс также пропустили выезд к "Тоттенхэму" и четвертьфинал Кубка Лиги против "Лестера".
Сейчас все трое уже побороли вирус и сдали тесты с отрицательным результатом, что позволило им вернуться в общую группу, сообщает The Independent.
Впрочем, матч "Ливерпуля" на Boxing Day против "Лидса" все равно был отложен, и следующий раз "красные" сыграют уже 28 декабря против "Лестера".
Добавим, полузащитник Тиаго Алькантара все еще находится на самоизоляции, а левый защитник Энди Робертсон продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию.
24.12.2021 18:00
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Чемпионси, Приветульси!
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раззминка с лестером ебалочка залупенсии
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Тренируйтесь, братья!
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топчики. Плохо что выезд к Лестеру перед пенсами. Сложный матич
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