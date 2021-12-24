Конте: "Встреча тренеров была пустой тратой времени"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что состоявшаяся накануне встреча тренеров Премьер-Лиги была бессмысленной.

В четверг тренеры 20 клубов высшего английского дивизиона провели видеоконференцию с участием Премьер-Лиги, чтобы обсудить невыносимый график матчей в условиях резко возросшего количества заражений коронавирусом.



Некоторые наставники, включая Юргена Клоппа из "Ливерпуля", высказывали опасения по поводу повышенного риска травм среди игроков, однако ни о чем конкретном им договориться не удалось.



"Я должен быть честен. Это была встреча, на которой мы пытались разговаривать. Некоторые тренеры пробовали просить о решении, но я думаю, все уже было определено. Вчера мы уперлись в стену. По этой причине я предпочитаю не участвовать в таких дискуссиях".



"Думаю, да, это была пустая трата времени. Потому что, как я уже сказал, перед тобой стена — ты можешь говорить или просить, чего хочешь, но каждое решение уже принято", — цитирует Конте ESPN.