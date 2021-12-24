"Эвертон" все же убедил Премьер-Лигу отложить выезд к "Бернли"
Назначенный на Boxing Day матч между "Эвертоном" и "Бернли" был отложен из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.
Лишь накануне главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес пожаловался, что Премьер-Лига отказалась отложить выезд его команды на "Терф Мур", несмотря на 11 потерь в первой команде из-за травм и COVID-19.
Как сообщает Sky Sports, спустя сутки новых случаев заражения коронавирусом у "ирисок" зафиксировано не было, однако некоторые игроки, которые изначально числились среди здоровых, не смогли тренироваться.
Таким образом, Премьер-Лига согласилась отложить этот матч, как ранее поступила с другими назначенными на ближайшее воскресенье поединками: "Ливерпуль" против "Лидса" и "Вулверхэмптон" против "Уотфорда".
24.12.2021 16:00
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