"Эвертон" все же убедил Премьер-Лигу отложить выезд к "Бернли"

Назначенный на Boxing Day матч между "Эвертоном" и "Бернли" был отложен из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.

Лишь накануне главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес пожаловался, что Премьер-Лига отказалась отложить выезд его команды на "Терф Мур", несмотря на 11 потерь в первой команде из-за травм и COVID-19.



Как сообщает Sky Sports, спустя сутки новых случаев заражения коронавирусом у "ирисок" зафиксировано не было, однако некоторые игроки, которые изначально числились среди здоровых, не смогли тренироваться.



Таким образом, Премьер-Лига согласилась отложить этот матч, как ранее поступила с другими назначенными на ближайшее воскресенье поединками: "Ливерпуль" против "Лидса" и "Вулверхэмптон" против "Уотфорда".