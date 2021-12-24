"Саутгемптон" собирается продлить Кабальеро

Вилли Кабальеро "Саутгемптон" собирается продлить контракт с 40-летним голкипером Вилли Кабальеро.

В начале декабря "Саутгемптон", лишившись с травмами Алекса Маккарти и Фрэйзера Форстера, заключил с Кабальеро краткосрочный контракт, рассчитанный до 5 января.

Вилли дебютировал за "святых" с поражения 3:0 от "Арсенала", но неплохо себя проявил в матче против "Кристал Пэлас" (2:2).

Учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, теперь "Саутгемптон" задумался о том, чтобы отсрочить расставание с Кабальеро.

"Да, определенно есть шанс, что его контракт будет продлен, потому что в данный момент и данной ситуации ты всегда можешь потерять нескольких игроков из-за ковида".

"Это бы имело смысл, и мы держим это в уме. Уверен, он бы смог нам помочь в долгосрочной перспективе", — цитирует главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля The Independent.


Метки Кабальеро, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 15:00

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  1. true-manc 24.12.2021 15:16 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. jirrort 24.12.2021 15:14 # jirrort
    Еще бы они победителя лиги чемпионов не продлили.

    ЛЫСЫЙ ИМПЕРАТОР!!!

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