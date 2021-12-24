"Саутгемптон" собирается продлить Кабальеро

"Саутгемптон" собирается продлить контракт с 40-летним голкипером Вилли Кабальеро.

В начале декабря "Саутгемптон", лишившись с травмами Алекса Маккарти и Фрэйзера Форстера, заключил с Кабальеро краткосрочный контракт, рассчитанный до 5 января.



Вилли дебютировал за "святых" с поражения 3:0 от "Арсенала", но неплохо себя проявил в матче против "Кристал Пэлас" (2:2).



Учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, теперь "Саутгемптон" задумался о том, чтобы отсрочить расставание с Кабальеро.



"Да, определенно есть шанс, что его контракт будет продлен, потому что в данный момент и данной ситуации ты всегда можешь потерять нескольких игроков из-за ковида".



"Это бы имело смысл, и мы держим это в уме. Уверен, он бы смог нам помочь в долгосрочной перспективе", — цитирует главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля The Independent.