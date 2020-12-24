Джеррард: "Я огромный фанат Маунта"
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что является большим поклонником таланта полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
Маунт является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет. После своего дебюта за первую команду "синих" в 2019 году Мейсон добился колоссального прогресса.
Маунт забил 20 голов в 88 матчах Премьер-Лиги, к своим 22 годам успев выиграть Лигу Чемпионов и поучаствовать в финалах Кубка Англии и Евро-2020. Однако Джеррард ожидает дальнего прогресса от Мейсона, который в воскресенье приедет на "Вилла Парк".
"Конечно, я следил за его развитием. Он большой талант в этой стране. Я огромный фанат Мейсона".
"Он играет с улыбкой на своем лице. Он может созидать, он может забить, он уже стал победителем Лиги Чемпионов, поэтому я не думаю, что он так уж нуждается в моей похвале".
"Но, должен сказать, я его поклонник. Я лишь надеюсь, что он не покажет такой уж отличной игры на выходных".
"Думаю, чем больше он играет и чем больше опыта получает, тем лучше он будет становиться. Он уже один из лучших игроков в стране. Я не сомневаюсь, что он примет участие во многих соревнованиях за сборную в предстоящие годы", — цитирует Джеррарда Daily Express.
24.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
Будь я ментальным пенсом, написал бы, что он тень Эллиота, но а так Маунт, офк очень крут.
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Сердце ЧЕЛСИ, диспетчер ЧЕЛСИ!!!
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Тень Фодена
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Редкость среди англов, игрок достойный. Очень хорош в атакующих действиях.
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ЭТО ПРАВДА! ИМПЕРАТОР!
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упорство работоспособность и бешеная самоотдача есть, но не обладает таким талантом как Лэмпс и Джи
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Тень Смитрова же
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Смотрел концовку игры с волками. Что могу сказать - Маунт один из немногих, кто предлагал нестандартные решения и в принципе отказывался мириться с ничьей. Заметны лидерские качества у игрока. Он будущее Челси.
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Маунтенок одно из немногих светлых пятен в кладбище талантов под названием Объе6алси. Ровно как и Маркос Алонсо
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Шах и мат залупенсы.
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