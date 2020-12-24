Джеррард: "Я огромный фанат Маунта"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что является большим поклонником таланта полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Маунт является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет. После своего дебюта за первую команду "синих" в 2019 году Мейсон добился колоссального прогресса.



Маунт забил 20 голов в 88 матчах Премьер-Лиги, к своим 22 годам успев выиграть Лигу Чемпионов и поучаствовать в финалах Кубка Англии и Евро-2020. Однако Джеррард ожидает дальнего прогресса от Мейсона, который в воскресенье приедет на "Вилла Парк".



"Конечно, я следил за его развитием. Он большой талант в этой стране. Я огромный фанат Мейсона".



"Он играет с улыбкой на своем лице. Он может созидать, он может забить, он уже стал победителем Лиги Чемпионов, поэтому я не думаю, что он так уж нуждается в моей похвале".



"Но, должен сказать, я его поклонник. Я лишь надеюсь, что он не покажет такой уж отличной игры на выходных".



"Думаю, чем больше он играет и чем больше опыта получает, тем лучше он будет становиться. Он уже один из лучших игроков в стране. Я не сомневаюсь, что он примет участие во многих соревнованиях за сборную в предстоящие годы", — цитирует Джеррарда Daily Express.