Джеррард: "Я огромный фанат Маунта"

Мейсон Маунт Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что является большим поклонником таланта полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Маунт является продуктом академии "Челси" и находится в системе лондонского клуба с шести лет. После своего дебюта за первую команду "синих" в 2019 году Мейсон добился колоссального прогресса.

Маунт забил 20 голов в 88 матчах Премьер-Лиги, к своим 22 годам успев выиграть Лигу Чемпионов и поучаствовать в финалах Кубка Англии и Евро-2020. Однако Джеррард ожидает дальнего прогресса от Мейсона, который в воскресенье приедет на "Вилла Парк".

"Конечно, я следил за его развитием. Он большой талант в этой стране. Я огромный фанат Мейсона".

"Он играет с улыбкой на своем лице. Он может созидать, он может забить, он уже стал победителем Лиги Чемпионов, поэтому я не думаю, что он так уж нуждается в моей похвале".

"Но, должен сказать, я его поклонник. Я лишь надеюсь, что он не покажет такой уж отличной игры на выходных".

"Думаю, чем больше он играет и чем больше опыта получает, тем лучше он будет становиться. Он уже один из лучших игроков в стране. Я не сомневаюсь, что он примет участие во многих соревнованиях за сборную в предстоящие годы", — цитирует Джеррарда Daily Express.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 24.12.2021 15:22 # gerrard08
    Будь я ментальным пенсом, написал бы, что он тень Эллиота, но а так Маунт, офк очень крут.

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  2. jirrort 24.12.2021 15:15 # jirrort
    Сердце ЧЕЛСИ, диспетчер ЧЕЛСИ!!!

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  3. englandonelove 24.12.2021 14:58 # englandonelove
    Тень Фодена

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  4. mancunia-planet 24.12.2021 14:56 # mancunia-planet
    Редкость среди англов, игрок достойный. Очень хорош в атакующих действиях.

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  5. chelsiukpro 24.12.2021 14:47 # chelsiukpro
    ЭТО ПРАВДА! ИМПЕРАТОР!

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  6. selta 24.12.2021 14:42 # selta
    упорство работоспособность и бешеная самоотдача есть, но не обладает таким талантом как Лэмпс и Джи

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  7. arsenverim 24.12.2021 14:33 # arsenverim
    Тень Смитрова же

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  8. liverpool888 24.12.2021 14:11 # liverpool888
    Смотрел концовку игры с волками. Что могу сказать - Маунт один из немногих, кто предлагал нестандартные решения и в принципе отказывался мириться с ничьей. Заметны лидерские качества у игрока. Он будущее Челси.

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  9. slash-lfc 24.12.2021 14:07 # slash-lfc
    Маунтенок одно из немногих светлых пятен в кладбище талантов под названием Объе6алси. Ровно как и Маркос Алонсо

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  10. iskander8sg 24.12.2021 14:04 # iskander8sg
    Шах и мат залупенсы.

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