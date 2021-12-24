Джордан: "Если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан обрушился с критикой на игроков и тренеров, возмущенных плотностью календаря в праздничный период.

Решение Премьер-Лиги придерживаться расписания и не переносить 20-й тур Премьер-Лиги вызвало серьезное возмущение у игроков и тренеров, а Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" даже заговорил о возможной забастовке.



В этом конфликте Джордан занимает стороны лиги и боссов клубов, а также считает, что в данном конкретном вопросе мнение игроков учитывать не нужно.



"Думаю, мы чересчур преклоняемся перед игроками и тренерами. Они чересчур возомнили о себе. Просто делайте свою работу".



"В определенных переговорах и в определенных вещах участие игроков не требуется. Иначе окажется так, что отдельные игроки будут решать, как и когда они хотят играть матчи".



"Игроки — это наемные работники футбольных клубов. Футбольные клубы, независимо от своих обязательств, должны заботиться о благополучии своих работников".



"Никакой клуб не хочет ставить своего игрока в ситуацию, когда игрок может травмироваться. В этом нет материальной выгоды. Если твои игроки будут получать травмы, 1 января тренер будет стучаться к вам в дверь, требуя приобретений".



"Владельцы клуба должны учитывать мнение тренера. Но что дальше? Мы будем спускаться ниже, до игроков и ответственного за форму. У него тоже есть свое мнение, потому что он надевает форму на игроков".



"Каждый играет на одинаковом поле. Каждый понимает, что в определенное время года ты играешь ради аудитории".



"Это для аудитории. Это для бродкастеров, и это для фанатов, которые хотят футбол на праздники".



"Может быть я ошибаюсь, но я думаю, многие недовольны возмущением игроков, потому что фанаты любят эту традицию".



"Или вы забыли, как вы здесь оказались? Если бы вы не отвечали требованиям игры, вы и ваши коллеги не получали бы десятки миллионов фунтов в год".



"Такое впечатление, что мы движемся к ситуации, где игрой будет управлять демократия. Не хочу прозвучать автократом, но хватит уже!"



"Играйте в чертову игру и будьте игроками. Вы и так получили от жизни слишком много. Как я знаю, многие игроки хотят играть эти матчи".



"Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и осознать, как вам на самом деле чертовски повезло. Потому что, если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе", — сообщил Джордан talkSPORT.