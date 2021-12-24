Джордан: "Если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе"
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан обрушился с критикой на игроков и тренеров, возмущенных плотностью календаря в праздничный период.
Решение Премьер-Лиги придерживаться расписания и не переносить 20-й тур Премьер-Лиги вызвало серьезное возмущение у игроков и тренеров, а Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" даже заговорил о возможной забастовке.
В этом конфликте Джордан занимает стороны лиги и боссов клубов, а также считает, что в данном конкретном вопросе мнение игроков учитывать не нужно.
"Думаю, мы чересчур преклоняемся перед игроками и тренерами. Они чересчур возомнили о себе. Просто делайте свою работу".
"В определенных переговорах и в определенных вещах участие игроков не требуется. Иначе окажется так, что отдельные игроки будут решать, как и когда они хотят играть матчи".
"Игроки — это наемные работники футбольных клубов. Футбольные клубы, независимо от своих обязательств, должны заботиться о благополучии своих работников".
"Никакой клуб не хочет ставить своего игрока в ситуацию, когда игрок может травмироваться. В этом нет материальной выгоды. Если твои игроки будут получать травмы, 1 января тренер будет стучаться к вам в дверь, требуя приобретений".
"Владельцы клуба должны учитывать мнение тренера. Но что дальше? Мы будем спускаться ниже, до игроков и ответственного за форму. У него тоже есть свое мнение, потому что он надевает форму на игроков".
"Каждый играет на одинаковом поле. Каждый понимает, что в определенное время года ты играешь ради аудитории".
"Это для аудитории. Это для бродкастеров, и это для фанатов, которые хотят футбол на праздники".
"Может быть я ошибаюсь, но я думаю, многие недовольны возмущением игроков, потому что фанаты любят эту традицию".
"Или вы забыли, как вы здесь оказались? Если бы вы не отвечали требованиям игры, вы и ваши коллеги не получали бы десятки миллионов фунтов в год".
"Такое впечатление, что мы движемся к ситуации, где игрой будет управлять демократия. Не хочу прозвучать автократом, но хватит уже!"
"Играйте в чертову игру и будьте игроками. Вы и так получили от жизни слишком много. Как я знаю, многие игроки хотят играть эти матчи".
"Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и осознать, как вам на самом деле чертовски повезло. Потому что, если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе", — сообщил Джордан talkSPORT.
24.12.2021 13:00
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Последние комментарии:
Обассал нытиков
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На участок брикетирования нашего металлургического комбината этих зажравшихся ублюдков, когда ты после смены отмыться не можешь, глаза мочалкой трёшь, чтобы как педик подкрашенный не выглядеть, и всё это за сорокет в месяц - рублееееееееней!!!!
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абсолютно прав.
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Полностью поддерживаю. Чем больше им платят тем меньше они хотят напрягаться. Когда даже средние игроки получают в неделю столько сколько обычный работяга не заработает и за год. При этом они просто играют в игру! Но ведут себя так будто на них держится мир.
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согласен. Это упыри должны ножки болельщиков целовать, если бы не такие рейтинги и спрос на футбол, они получали бы максимум 100ку в год, как те же биатлонисты, пловцы и тд. И всякие лысые гандоны, вроде Varдиолы не грозились бы в чужой стране устроить забастовку! Клоун мля, 5-6 игр в месяц, видите ли, много для мешка
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Это правда
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вторая строчила комменты на фапле
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Согласен, но говорить такое публичному лицу не очень хорошо
если только он не на пенсии уже, тогда похрен уже на карьеру
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Что то есть в его словах....
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Вот почему ты бывший президент)
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