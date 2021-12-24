Джордан: "Если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе"

Саймон Джордан Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан обрушился с критикой на игроков и тренеров, возмущенных плотностью календаря в праздничный период.

Решение Премьер-Лиги придерживаться расписания и не переносить 20-й тур Премьер-Лиги вызвало серьезное возмущение у игроков и тренеров, а Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" даже заговорил о возможной забастовке.

В этом конфликте Джордан занимает стороны лиги и боссов клубов, а также считает, что в данном конкретном вопросе мнение игроков учитывать не нужно.

"Думаю, мы чересчур преклоняемся перед игроками и тренерами. Они чересчур возомнили о себе. Просто делайте свою работу".

"В определенных переговорах и в определенных вещах участие игроков не требуется. Иначе окажется так, что отдельные игроки будут решать, как и когда они хотят играть матчи".

"Игроки — это наемные работники футбольных клубов. Футбольные клубы, независимо от своих обязательств, должны заботиться о благополучии своих работников".

"Никакой клуб не хочет ставить своего игрока в ситуацию, когда игрок может травмироваться. В этом нет материальной выгоды. Если твои игроки будут получать травмы, 1 января тренер будет стучаться к вам в дверь, требуя приобретений".

"Владельцы клуба должны учитывать мнение тренера. Но что дальше? Мы будем спускаться ниже, до игроков и ответственного за форму. У него тоже есть свое мнение, потому что он надевает форму на игроков".

"Каждый играет на одинаковом поле. Каждый понимает, что в определенное время года ты играешь ради аудитории".

"Это для аудитории. Это для бродкастеров, и это для фанатов, которые хотят футбол на праздники".

"Может быть я ошибаюсь, но я думаю, многие недовольны возмущением игроков, потому что фанаты любят эту традицию".

"Или вы забыли, как вы здесь оказались? Если бы вы не отвечали требованиям игры, вы и ваши коллеги не получали бы десятки миллионов фунтов в год".

"Такое впечатление, что мы движемся к ситуации, где игрой будет управлять демократия. Не хочу прозвучать автократом, но хватит уже!"

"Играйте в чертову игру и будьте игроками. Вы и так получили от жизни слишком много. Как я знаю, многие игроки хотят играть эти матчи".

"Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и осознать, как вам на самом деле чертовски повезло. Потому что, если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдсе", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1158

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 24.12.2021 13:40 # chr1s8rown
    Обассал нытиков

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  2. cheech-mc 24.12.2021 13:38 # cheech-mc
    На участок брикетирования нашего металлургического комбината этих зажравшихся ублюдков, когда ты после смены отмыться не можешь, глаза мочалкой трёшь, чтобы как педик подкрашенный не выглядеть, и всё это за сорокет в месяц - рублееееееееней!!!!

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  3. scholes18 24.12.2021 13:33 # scholes18
    абсолютно прав.

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  4. ray-black 24.12.2021 13:20 # ray-black
    Полностью поддерживаю. Чем больше им платят тем меньше они хотят напрягаться. Когда даже средние игроки получают в неделю столько сколько обычный работяга не заработает и за год. При этом они просто играют в игру! Но ведут себя так будто на них держится мир.

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  5. sanchezz 24.12.2021 13:14 # sanchezz
    согласен. Это упыри должны ножки болельщиков целовать, если бы не такие рейтинги и спрос на футбол, они получали бы максимум 100ку в год, как те же биатлонисты, пловцы и тд. И всякие лысые гандоны, вроде Varдиолы не грозились бы в чужой стране устроить забастовку! Клоун мля, 5-6 игр в месяц, видите ли, много для мешка

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  6. lexa-arsenal 24.12.2021 13:12 # lexa-arsenal
    Это правда

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  7. alexomck 24.12.2021 13:04 # alexomck
    вторая строчила комменты на фапле

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  8. tursa 24.12.2021 13:03 # tursa
    Согласен, но говорить такое публичному лицу не очень хорошо
    если только он не на пенсии уже, тогда похрен уже на карьеру

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  9. chelsiukpro 24.12.2021 13:02 # chelsiukpro
    Что то есть в его словах....

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  10. uyga 24.12.2021 13:02 # uyga
    Вот почему ты бывший президент)

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