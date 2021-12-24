Хендерсон хочет выиграть четыре трофея в этом сезоне

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что его команда хочет выиграть каждое из четырех соревнований, в которых принимает участие.

В минувшую среду "Ливерпуль" в серии пенальти вырвал победу над "Лестером" и вышел в полуфинал Кубка Лиги, а в следующем месяце домашним матчем против "Шрюсбери" начнет свой путь в Кубке Англии.



У Хендерсона и компании самые серьезные намерения в отношении обоих кубковых турниров, как и в отношении Премьер-Лиги с Лигой Чемпионов, однако Джордан призывает команду не забегать вперед.



"Каждое соревнование, в котором мы выступаем, мы хотим воспринимать серьезно и хотим постараться выиграть его".



"Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы хотим приложить усилия, чтобы одержать победу и набрать три очка. Если честно, я никогда не забегаю чересчур вперед и не скажу: "Мы хотим, чтобы в конце сезона у нас было то или это".



"В футболе все может очень быстро измениться, и тебе нужно немного удачи на своем пути, особенно в такие времена, которые мы переживаем прямо сейчас".



"Многое может произойти, и мы лишь сосредоточены на ближайшем матче, ближайшем испытании. Если мы будем делать это, мы будем в хорошем положении к концу сезона", — сообщил Хендерсон talkSPORT.