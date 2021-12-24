Рангник определился с профилем полузащитника, которого он хочет купить

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник определил профиль полузащитника, которого он хочет приобрести в январе.

После своего назначения Рангник предпочитает использовать в опорной зоне Фреда и Скотта Мактоминея.

Теперь, как утверждает Daily Mirror, Ральф собирается добавить этим двоим конкурента, в перспективе способного заменить 33-летнего Неманью Матича.

Рангник хочет, чтобы это был игрок высокого роста и способный диктовать игру из центра поля.

Идеальным приобретением для "Юнайтед" стал бы Деклан Райс из "Вест Хэма" или Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии, но переманить ни того, ни другого посреди сезона не представляется возможным.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 24.12.2021 12:00 # superperez101
    не поможет

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  2. mancunia-planet 24.12.2021 11:51 # mancunia-planet
    Лучше Беллингем, можно сразу обоих. Матича и Фреда нахер с пляжа.

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  3. selta 24.12.2021 11:16 # selta
    потом будут говорить:
    Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.

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