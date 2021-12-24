Рангник определился с профилем полузащитника, которого он хочет купить

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник определил профиль полузащитника, которого он хочет приобрести в январе.

После своего назначения Рангник предпочитает использовать в опорной зоне Фреда и Скотта Мактоминея.



Теперь, как утверждает Daily Mirror, Ральф собирается добавить этим двоим конкурента, в перспективе способного заменить 33-летнего Неманью Матича.



Рангник хочет, чтобы это был игрок высокого роста и способный диктовать игру из центра поля.



Идеальным приобретением для "Юнайтед" стал бы Деклан Райс из "Вест Хэма" или Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии, но переманить ни того, ни другого посреди сезона не представляется возможным.