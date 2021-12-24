Бенитес удивлен, что Премьер-Лига оказалась отложить матч "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес выразил свое недоумение тем, что Премьер-Лига отказалась перенести матч его команды против "Бернли".

В преддверии Boxing Day "ириски" оказались лишены пяти игроков из-за коронавируса и еще шести из-за травм. В первой команде осталось только девять футболистов.



Поэтому "Эвертон" попросил Премьер-Лигу отложить воскресный выезд на "Терф Мур", однако это обращение, к удивлению Бенитеса, было отклонено.



"Учитывая количество травм и положительных тестов, мы ожидали, что этот матч будет отложен".



"Теперь же мне нужно думать, наберу ли я 11 здоровых игроков и как мне их разместить на поле, поэтому я очень удивлен, что мы играем этот матч".



"Проблема в том, что у нас есть девять полевых игроков плюс трое голкиперов, к которым мы добавили пять молодых игроков, которым даже нет 21 года. Кажется, у них достаточно опыта, чтобы выступать в Премьер-Лиге", — цитирует Бенитеса Sky Sports.