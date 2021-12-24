Артета: "Я не диктатор"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микел Артета ответил на критику по поводу своего обращения с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Как известно, из-за нарушения дисциплины Обамеянг был не только лишен капитанской повязки, но также отстранен от тренировок и матчей "канониров".

Пьер-Эмерик превратился в изгоя, как это ранее произошло с Месутом Озилом и Маттео Гендузи, однако Артета не готов терпеть игроков, которые не уважают клуб и не хотят стараться. Если Микель не будет получать этого от подопечных, то уйдет сам.

"Я не пытаюсь утвердить свою власть, поступая беспощадно и как диктатор. Я прошу лишь об одном: об уважении и самоотдаче. Это минимум для того уровня, на котором мы выступаем, и если я не буду получать этого, я соберу вещи и отправлюсь куда-нибудь еще".

"Я ожидаю этого от каждого, кто трудится на клуб. Прежде всего — от себя, и в день, когда этого не будет, я выйду в дверь и отправлюсь куда-нибудь еще. Все просто".

"Чтобы достичь успеха, ты должен обладать страстью и желанием представлять клуб такого масштаба, с такой историей. Это минимальный стандарт, которому ты должен соответствовать. Я не собираюсь никого просить при каждом ударе направлять мяч в верхний угол ворот, но я буду просить их делать правильные вещи для этого клуба каждый день", — цитирует Артету The Telegraph.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 24.12.2021 09:49 # iskander8sg
    Все четко сказал.

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  2. largo-winch 24.12.2021 09:42 # largo-winch
    "Я - Доминатор!"

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  3. sausage 24.12.2021 09:41 # sausage
    Красавец! Так их, зазнавшихся негров, турков и прочих пуделей.

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  4. mufc1994 24.12.2021 09:40 # mufc1994
    "Я ротатор"

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  5. acceptodessa 24.12.2021 09:35 # acceptodessa
    Пока что заготовка под топового тренера. Пару сезонов и выйдет на свою орбиту.

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  6. sanchezz 24.12.2021 09:30 # sanchezz
    Гелевый терминатор!

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  7. recyjoed 24.12.2021 09:27 # recyjoed
    Грозится уйти))

    Кому такой ненадежный человек нужен?

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  8. noel-gitman 24.12.2021 09:07 # noel-gitman
    Уретра грамотный. Добьется успеха

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