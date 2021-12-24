Артета: "Я не диктатор"

Главный тренер "Арсенала" Микел Артета ответил на критику по поводу своего обращения с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Как известно, из-за нарушения дисциплины Обамеянг был не только лишен капитанской повязки, но также отстранен от тренировок и матчей "канониров".



Пьер-Эмерик превратился в изгоя, как это ранее произошло с Месутом Озилом и Маттео Гендузи, однако Артета не готов терпеть игроков, которые не уважают клуб и не хотят стараться. Если Микель не будет получать этого от подопечных, то уйдет сам.



"Я не пытаюсь утвердить свою власть, поступая беспощадно и как диктатор. Я прошу лишь об одном: об уважении и самоотдаче. Это минимум для того уровня, на котором мы выступаем, и если я не буду получать этого, я соберу вещи и отправлюсь куда-нибудь еще".



"Я ожидаю этого от каждого, кто трудится на клуб. Прежде всего — от себя, и в день, когда этого не будет, я выйду в дверь и отправлюсь куда-нибудь еще. Все просто".



"Чтобы достичь успеха, ты должен обладать страстью и желанием представлять клуб такого масштаба, с такой историей. Это минимальный стандарт, которому ты должен соответствовать. Я не собираюсь никого просить при каждом ударе направлять мяч в верхний угол ворот, но я буду просить их делать правильные вещи для этого клуба каждый день", — цитирует Артету The Telegraph.