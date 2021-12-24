"Челси" хочет Жюля Кунде в январе

Жюль Кунде Защитник "Севильи" Жюль Кунде является приоритетной целью "Челси" по укреплению линии обороны в январе.

Как известно, контракты сразу четырех защитников "Челси" истекают в конце этого сезона, и "синие" вынуждены задумываться об укреплении обороны уже в зимнее окно.

По информации Evening Standard, "Челси" готов вернуться за Кунде, не сумев заполучить Жюля минувшим летом. Сам игрок открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж", и "синим" лишь нужно договориться с "Севильей".

В то же время "Челси" по-прежнему ожидает, что Андреас Кристенсен заключит новый контракт, Тиаго Сильва и Сесар Аспиликуэта продлят свои соглашения на 12 месяцев, а вот Антонио Рюдигер, по всей видимости, уйдет в конце сезона свободным агентом.

При этом расставаться с Рюдигером в январе главный тренер лондонцев Томас Тухель не собирается — как и с Хакимом Зийешем и Тимо Вернером.


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.12.2021 09:23 # vyrentz
    Челси не попадет в четверку

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  2. akado 24.12.2021 08:33 # akado
    Не знаю, правда ли Челси вцепился в него или выдумки газетчиков. Но по
    моему он маловат для АПЛ.

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  3. largo-winch 24.12.2021 08:24 # largo-winch
    в защите бардак, в полузащите все калеки, в атаке все никчёмные.
    Челси клуб калек.

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  4. meshuggah 24.12.2021 08:22 # meshuggah
    по приезду на остров как бы в сауля не превратился

    ps нах нужно было зуму продавать

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