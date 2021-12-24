"Челси" хочет Жюля Кунде в январе
Защитник "Севильи" Жюль Кунде является приоритетной целью "Челси" по укреплению линии обороны в январе.
Как известно, контракты сразу четырех защитников "Челси" истекают в конце этого сезона, и "синие" вынуждены задумываться об укреплении обороны уже в зимнее окно.
По информации Evening Standard, "Челси" готов вернуться за Кунде, не сумев заполучить Жюля минувшим летом. Сам игрок открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж", и "синим" лишь нужно договориться с "Севильей".
В то же время "Челси" по-прежнему ожидает, что Андреас Кристенсен заключит новый контракт, Тиаго Сильва и Сесар Аспиликуэта продлят свои соглашения на 12 месяцев, а вот Антонио Рюдигер, по всей видимости, уйдет в конце сезона свободным агентом.
При этом расставаться с Рюдигером в январе главный тренер лондонцев Томас Тухель не собирается — как и с Хакимом Зийешем и Тимо Вернером.
24.12.2021 08:00
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Последние комментарии:
Челси не попадет в четверку
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Не знаю, правда ли Челси вцепился в него или выдумки газетчиков. Но по
моему он маловат для АПЛ.
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в защите бардак, в полузащите все калеки, в атаке все никчёмные.
Челси клуб калек.
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по приезду на остров как бы в сауля не превратился
ps нах нужно было зуму продавать
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