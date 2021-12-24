Агент: "Кавани несчастен в "Юнайтед"

Агент Андре Кюри заявил, что нападающий Эдинсон Кавани не чувствует себя счастливым в "Манчестер Юнайтед" и может сменить клуб в январе.

Из-за проблем со здоровьем и возросшей с приходом Криштиану Роналду конкуренции Кавани отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне.



Согласно слухам, заполучить Кавани в январе хочет "Барселона", однако Кьюри, бывший агент Неймара, считает, что 34-летний уругваец также может перейти в бразильский "Коринтианс".



"Он несчастен в "Юнайтед". Я немного знаю этого парня, потому что мы едва не подписали его в "Палмейрас".



"Этот парень владеет фермой в Уругвае, и ему нравится быть рядом с семьей, так что это оставляет некоторые шансы (на возвращение Кавани в Южную Америку)".



"Но очевидно, что он не приедет в Бразилию, если у него есть предложение от "Барселоны". Иначе его переход в "Коринтианс" был бы возможен", — цитирует Кюри Daily Mail.