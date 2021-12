Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Неманьи Матича. "Челси" хочет Сержиньо Деста. "Ньюкасл" и "Эвертон" интересуются Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" готов выплатить 63 миллиона фунтов отступных за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Bild)



"Севилья" решила поспорить с "Барселоной" за нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани. (Mundo Deportivo)



Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник видит в полузащитнике "РБ Лейпциг" Амаду Айдара замену для 33-летнего Неманьи Матича. (Daily Mirror)



Персона Криса Армаса, нового ассистента Рангника, может помочь "Юнайтед" заполучить полузащитника "РБ Лейпциг" Тайлера Адамса. (Daily Mail)



"Ювентус" хочет укрепить свой состав в январе нападающими Антони Мартиалем из "Юнайтед" и Пьер-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала". (Gazzetta dello Sport)



Также "Ювентус" нацелен на нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (90min)



"Милан" надеется подписать вингера "Челси" Хакима Зийеша в январе. (Calciomercato)



"Челси" хочет американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (El Nacional)



"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Реала" Эдуардо Камавинга. (El Nacional)



"Ньюкасл" обратился к представителям вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в плеймейкере "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (AS)



"Тоттенхэм" попытается купить полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни в январе. (Calciomercato)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте решил не отпускать вингера Стивена Бергвейна в январе. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Милана" Франка Кесси, которого также хочет ПСЖ. (Calciomercato)



Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа может перейти в "Вест Хэм" или "Брайтон" в январе. (The Sun)



Другое



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы следующим постоянным главным тренером "красных дьяволов" стал Диего Симеоне. (Fichajes)



"Юнайтед" собирается построить второй стадион для женской команды и академии. (The Telegraph)



Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма, нарушил семейную традицию и подписал спонсорский контракт с Puma вместо Adidas. (Daily Star)



Бывшая жена Гари Спида вышла замуж за друга, который утешил ее после суицида супруга. (The Sun)



В интервью ютуб-каналу Arsenal Fan TV порнозвезда Мия Халифа, фанатка "Вест Хэма", призналась, что "любит команды, которые сосут". (Daily Star)