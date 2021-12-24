Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Неманьи Матича. "Челси" хочет Сержиньо Деста. "Ньюкасл" и "Эвертон" интересуются Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Манчестер Сити" готов выплатить 63 миллиона фунтов отступных за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Bild)
"Севилья" решила поспорить с "Барселоной" за нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани. (Mundo Deportivo)
Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник видит в полузащитнике "РБ Лейпциг" Амаду Айдара замену для 33-летнего Неманьи Матича. (Daily Mirror)
Персона Криса Армаса, нового ассистента Рангника, может помочь "Юнайтед" заполучить полузащитника "РБ Лейпциг" Тайлера Адамса. (Daily Mail)
"Ювентус" хочет укрепить свой состав в январе нападающими Антони Мартиалем из "Юнайтед" и Пьер-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала". (Gazzetta dello Sport)
Также "Ювентус" нацелен на нападающего "Фулхэма" Александара Митровича. (90min)
"Милан" надеется подписать вингера "Челси" Хакима Зийеша в январе. (Calciomercato)
"Челси" хочет американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (El Nacional)
"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Реала" Эдуардо Камавинга. (El Nacional)
"Ньюкасл" обратился к представителям вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Fabrizio Romano)
"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в плеймейкере "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (AS)
"Тоттенхэм" попытается купить полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни в январе. (Calciomercato)
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте решил не отпускать вингера Стивена Бергвейна в январе. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Милана" Франка Кесси, которого также хочет ПСЖ. (Calciomercato)
Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа может перейти в "Вест Хэм" или "Брайтон" в январе. (The Sun)
Другое
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы следующим постоянным главным тренером "красных дьяволов" стал Диего Симеоне. (Fichajes)
"Юнайтед" собирается построить второй стадион для женской команды и академии. (The Telegraph)
Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма, нарушил семейную традицию и подписал спонсорский контракт с Puma вместо Adidas. (Daily Star)
Бывшая жена Гари Спида вышла замуж за друга, который утешил ее после суицида супруга. (The Sun)
В интервью ютуб-каналу Arsenal Fan TV порнозвезда Мия Халифа, фанатка "Вест Хэма", призналась, что "любит команды, которые сосут". (Daily Star)
24.12.2021 06:00
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Последние комментарии:
Кто то любит сосать, а кто то нюхать. Выводы делайте сами.
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"Челси" хочет американского защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (El Nacional)
Источник: http://fapl.ru/posts/90342/?c=1
А Челси вообще в курсе, что хотят Деста? Дырявая Барса пытается Аспи хоть как то переманить, щас бы оттуда защитников брать
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ожидаем бенифис унылых шуток про Порнозвезду
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24.12.2021 00:28 #
kojan
за полторы пятилетки Клопп так ничего и не выиграл в АПЛ... его "футбол" бей-беги на перегонки оказался не состоятельным и ущербным, а он и клуб лишний раз подтвердили свой статус - середняк второсортный за всё время пребывания в АПЛ... он понимает, добиться успеха в АПЛ "футболом" бей-беги на перегонки кишка (прямая) тонка, вот гений-физрук и пытается изменить формат АПЛ под себя, уменьшить количество игр, увеличить число замен, это и даст преимущество сборной спринтеров над всеми остальными... забота о благополучии игроков это геморройное лукавство... а уж коль озабочен здоровьем игроков не играй в тех играх, которые считаешь лишними, не нужными, получи технические 0:3 и отдыхай, озабоченный здоровьем коллективного геморроя... ливер остался в прошлом тысячелетие живёт воспоминаниями, як кажуть на ридной батькивщине: "В МРИЯХ", а нонче это второсортный середняк, надувающий щёки и геморрой мнимым величием...
Источник: http://fapl.ru/posts/90323/?c=1#c7471572
Это правда
(ответить)
В интервью ютуб-каналу Arsenal Fan TV порнозвезда Мия Халифа, фанатка "Вест Хэма", призналась, что "любит команды, которые сосут". (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/90342/?c=1
она походу не в курсе о существований ливерпука
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> "Манчестер Сити" готов выплатить 63 миллиона фунтов отступных за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Bild)
КОРОЛИ!!!
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1 Манчестер Сити 18 44
2 Ливерпуль 18 41
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
В интервью ютуб-каналу Arsenal Fan TV порнозвезда Мия Халифа, фанатка "Вест Хэма", призналась, что "любит команды, которые сосут". (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/90342/#reply
Так вот почему она дала интервью Арсенал ТВ
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