"Атлетико" ожидает получить предложение "Ньюкасла" по Триппьеру

Киран Триппьер "Атлетико" находится в ожидании предложения "Ньюкасла" о покупке правого защитника Кирана Триппьера в январе.

31-летний Триппьер выступает за "Атлетико" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2019 году, в прошлом сезоне выиграв с командой Диего Симеоне титул Ла Лиги.

Киран порывался вернуться в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако озвученная "Атлетико" цена не устроила "Манчестер Юнайтед".

По информации ESPN, "Юнайтед" по-прежнему следит за Триппьером, однако новый наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник ставит в приоритет укрепление полузащиты.

Это открывает дверь к переходу Триппьера в "Ньюкасл". "Атлетико" ожидает, что в ближайшее время "сороки" предложат за Кирана свыше 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).


Метки Атлетико, Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2021 00:05

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  1. unclearness 24.12.2021 00:19 # unclearness
    Симеоне топ
    Одного днаря залупенсам сплавил
    Второго Арсеналу
    Сейчас и Ньюкасл на бабки разведут

    (ответить)

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