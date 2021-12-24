"Атлетико" ожидает получить предложение "Ньюкасла" по Триппьеру
"Атлетико" находится в ожидании предложения "Ньюкасла" о покупке правого защитника Кирана Триппьера в январе.
31-летний Триппьер выступает за "Атлетико" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2019 году, в прошлом сезоне выиграв с командой Диего Симеоне титул Ла Лиги.
Киран порывался вернуться в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако озвученная "Атлетико" цена не устроила "Манчестер Юнайтед".
По информации ESPN, "Юнайтед" по-прежнему следит за Триппьером, однако новый наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник ставит в приоритет укрепление полузащиты.
Это открывает дверь к переходу Триппьера в "Ньюкасл". "Атлетико" ожидает, что в ближайшее время "сороки" предложат за Кирана свыше 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).
24.12.2021 00:05
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Симеоне топ
Одного днаря залупенсам сплавил
Второго Арсеналу
Сейчас и Ньюкасл на бабки разведут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий