Мерто объяснил, почему МЮ оказался не готов к увольнению Сульшера

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто объяснил, почему его клуб оказался не готов к увольнению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Завершив прошлый сезон на втором месте в Премьер-Лиге, Сульшер не смог обеспечить "Юнайтед" дальнейший прогресс — "красные дьяволы" неважно выглядели в этой кампании и 21 ноября, наконец, уволили норвежца.



По словам Мерто, клуб не обращался к другим тренерам, пока Сульшер находился у руля. На "Олд Траффорд" до последнего надеялись, что Оле Гуннар сможет наладить игру и результаты.



Лишь после увольнения Сульшера "Юнайтед" принялся искать нового наставника, остановив свой выбор на Ральфе Рангнике как на временщике.



"Из уважения к Оле мы не обращались к другим тренерам, пока он не ушел".



"Наш план состоял в том, чтобы назначить опытного временного тренера, и Ральф был нашим явным первым выбором".



"Все мы были оптимистично настроены насчет старта сезона. У нас были причины для уверенности насчет того, что мы продолжим свое развитие после двух предыдущих сезонов. Но после многообещающих результатов в начале сезона наши дела пошли не по плану".



"Мы в клубе чувствовали, что Оле заслужил возможность наладить ситуацию, однако после международного перерыва мы не получили правильной реакции, и после матча против "Уотфорда" стало ясно, что смена тренера неизбежна", — сообщил Мерто Daily Mirror.