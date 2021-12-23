Мерто объяснил, почему МЮ оказался не готов к увольнению Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто объяснил, почему его клуб оказался не готов к увольнению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Завершив прошлый сезон на втором месте в Премьер-Лиге, Сульшер не смог обеспечить "Юнайтед" дальнейший прогресс — "красные дьяволы" неважно выглядели в этой кампании и 21 ноября, наконец, уволили норвежца.

По словам Мерто, клуб не обращался к другим тренерам, пока Сульшер находился у руля. На "Олд Траффорд" до последнего надеялись, что Оле Гуннар сможет наладить игру и результаты.

Лишь после увольнения Сульшера "Юнайтед" принялся искать нового наставника, остановив свой выбор на Ральфе Рангнике как на временщике.

"Из уважения к Оле мы не обращались к другим тренерам, пока он не ушел".

"Наш план состоял в том, чтобы назначить опытного временного тренера, и Ральф был нашим явным первым выбором".

"Все мы были оптимистично настроены насчет старта сезона. У нас были причины для уверенности насчет того, что мы продолжим свое развитие после двух предыдущих сезонов. Но после многообещающих результатов в начале сезона наши дела пошли не по плану".

"Мы в клубе чувствовали, что Оле заслужил возможность наладить ситуацию, однако после международного перерыва мы не получили правильной реакции, и после матча против "Уотфорда" стало ясно, что смена тренера неизбежна", — сообщил Мерто Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерто, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 23:00

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  1. mancunia-planet 23.12.2021 23:12 # mancunia-planet
    Мудаки блеать, всё стало ясно именно в матче с ян бойс. Даже ещё раньше, подарив финал подлодке.

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  2. mancunia-planet 23.12.2021 23:10 # mancunia-planet
    Откровенно признал тупость руководства. Прошляпили столько времени зря.

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