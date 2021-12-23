"Юнайтед" полностью погасил вспышку коронавируса

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что его клуб полностью погасил вспышку коронавируса.

"Юнайтед" не играет с победы 0:1 над "Норвичем" 11 декабря и был вынужден просить Премьер-Лигу отложить матчи против "Брентфорда" и "Брайтона".

Количество заражений COVID-19 в клубе было двузначным, однако сейчас все инфицированные игроки уже побороли болезнь и вернулись к тренировкам в преддверии вынесенного на понедельник матча против "Ньюкасла".

"На последней тренировке перед закрытием базы у нас было восемь полевых игроков и трое голкиперов. Мы закрыли базу на четыре дня, чтобы прервать цепочку заражений".

"Сегодня был третий (после открытия базы) день тренировок, и мы занимались с 25 полевыми игроками. Только Поль Погба отсутствует. За последнюю неделю ситуация значительно улучшилась. Насколько я убедился по тренировкам, все они в хорошем состоянии".

"У всех них была домашняя работа. Все они работали по своей программе, пока находились дома. Наблюдая за ними на тренировках, я понимаю, что большинство из них — не все — могут быть доступны для участия в матче", — цитирует Рангника The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 536

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 23.12.2021 23:20 # yaxaaabalya
    Норм так почилили две недели,теперь можно полными сил снова сражаться.Без ковида,травм и усталости,которая у других только накапливается)))Армия Луи ван Гала!

    (ответить)

  2. mancunia-planet 23.12.2021 22:17 # mancunia-planet
    Генерал всё уладил как нех делать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: