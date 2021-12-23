"Юнайтед" полностью погасил вспышку коронавируса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что его клуб полностью погасил вспышку коронавируса.

"Юнайтед" не играет с победы 0:1 над "Норвичем" 11 декабря и был вынужден просить Премьер-Лигу отложить матчи против "Брентфорда" и "Брайтона".



Количество заражений COVID-19 в клубе было двузначным, однако сейчас все инфицированные игроки уже побороли болезнь и вернулись к тренировкам в преддверии вынесенного на понедельник матча против "Ньюкасла".



"На последней тренировке перед закрытием базы у нас было восемь полевых игроков и трое голкиперов. Мы закрыли базу на четыре дня, чтобы прервать цепочку заражений".



"Сегодня был третий (после открытия базы) день тренировок, и мы занимались с 25 полевыми игроками. Только Поль Погба отсутствует. За последнюю неделю ситуация значительно улучшилась. Насколько я убедился по тренировкам, все они в хорошем состоянии".



"У всех них была домашняя работа. Все они работали по своей программе, пока находились дома. Наблюдая за ними на тренировках, я понимаю, что большинство из них — не все — могут быть доступны для участия в матче", — цитирует Рангника The Independent.