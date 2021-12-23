"Юнайтед" полностью погасил вспышку коронавируса
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что его клуб полностью погасил вспышку коронавируса.
"Юнайтед" не играет с победы 0:1 над "Норвичем" 11 декабря и был вынужден просить Премьер-Лигу отложить матчи против "Брентфорда" и "Брайтона".
Количество заражений COVID-19 в клубе было двузначным, однако сейчас все инфицированные игроки уже побороли болезнь и вернулись к тренировкам в преддверии вынесенного на понедельник матча против "Ньюкасла".
"На последней тренировке перед закрытием базы у нас было восемь полевых игроков и трое голкиперов. Мы закрыли базу на четыре дня, чтобы прервать цепочку заражений".
"Сегодня был третий (после открытия базы) день тренировок, и мы занимались с 25 полевыми игроками. Только Поль Погба отсутствует. За последнюю неделю ситуация значительно улучшилась. Насколько я убедился по тренировкам, все они в хорошем состоянии".
"У всех них была домашняя работа. Все они работали по своей программе, пока находились дома. Наблюдая за ними на тренировках, я понимаю, что большинство из них — не все — могут быть доступны для участия в матче", — цитирует Рангника The Independent.
23.12.2021 22:00
Просмотров: 536
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм так почилили две недели,теперь можно полными сил снова сражаться.Без ковида,травм и усталости,которая у других только накапливается)))Армия Луи ван Гала!
(ответить)
Генерал всё уладил как нех делать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий