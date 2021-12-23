Гвардиола предостерег Премьер-Лигу насчет забастовки игроков
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что игрокам может потребоваться забастовка, чтобы Премьер-Лига серьезно отнеслась к заботе об их здоровье.
Тренеры клубов Премьер-Лиги регулярно сетуют на невыносимый график матчей в праздничный период, и в нынешнем сезоне это особенно актуально, учитывая ситуацию с коронавирусом.
Фактически Премьер-Лига вынуждает тренеров рисковать здоровьем игроков, и Гвардиола чувствует, что словами здесь уже ничего не изменить.
"Это единственная страна, которая не согласилась на пять замен — только на три. Почему? Мы хотим поберечь игроков, поэтому дайте нам пять замен. Это было бы гораздо лучше для такого количества матчей, но Премьер-Лига и клубы решили этого не делать".
"Что если игроки и тренеры договорятся и вместе устроят забастовку или вроде того? Потому что только слова ничего не меняют. Для УЕФА, ФИФА, Премьер-Лиги и бродкастеров бизнес важнее, чем забота о здоровье игроков. Простой пример — пять замен. Это помогло бы больше всего".
"Если бы это зависело только от игроков, от их профсоюза, они могли бы сказать: "Ладно, мы больше не будем играть, пока вы не исправите это". Возможно, нам нужна забастовка, чтобы люди обратили внимание", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
23.12.2021 21:00
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а это статья, от 8 до 12ти
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КОРОЛЬ!!!
Пеп, веди нас, мы пойдем за тобой!
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сепаратист путалонский совсем попутал
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Достали эти неженки. Играют в лучшую игру на планете на прекрасных полях, в отличной эпикировке, их кормят, платят тонну бабла, а они играть не хотят. Все всю жизнь играли, а тут не могут. Уроды неблагодарные.
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лол, филателист очкастый петушиный бунт затевает, ору)))
Источник: http://fapl.ru/posts/90328/?c=1
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