Гвардиола предостерег Премьер-Лигу насчет забастовки игроков

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что игрокам может потребоваться забастовка, чтобы Премьер-Лига серьезно отнеслась к заботе об их здоровье.

Тренеры клубов Премьер-Лиги регулярно сетуют на невыносимый график матчей в праздничный период, и в нынешнем сезоне это особенно актуально, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Фактически Премьер-Лига вынуждает тренеров рисковать здоровьем игроков, и Гвардиола чувствует, что словами здесь уже ничего не изменить.

"Это единственная страна, которая не согласилась на пять замен — только на три. Почему? Мы хотим поберечь игроков, поэтому дайте нам пять замен. Это было бы гораздо лучше для такого количества матчей, но Премьер-Лига и клубы решили этого не делать".

"Что если игроки и тренеры договорятся и вместе устроят забастовку или вроде того? Потому что только слова ничего не меняют. Для УЕФА, ФИФА, Премьер-Лиги и бродкастеров бизнес важнее, чем забота о здоровье игроков. Простой пример — пять замен. Это помогло бы больше всего".

"Если бы это зависело только от игроков, от их профсоюза, они могли бы сказать: "Ладно, мы больше не будем играть, пока вы не исправите это". Возможно, нам нужна забастовка, чтобы люди обратили внимание", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 21:00

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  1. dallaslp 23.12.2021 21:50 # dallaslp
    а это статья, от 8 до 12ти

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  2. true-manc 23.12.2021 21:27 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Пеп, веди нас, мы пойдем за тобой!

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  3. sanchezz 23.12.2021 21:14 # sanchezz
    сепаратист путалонский совсем попутал

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  4. ganinilyha 23.12.2021 21:07 # ganinilyha
    Достали эти неженки. Играют в лучшую игру на планете на прекрасных полях, в отличной эпикировке, их кормят, платят тонну бабла, а они играть не хотят. Все всю жизнь играли, а тут не могут. Уроды неблагодарные.

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  5. gerrard08 23.12.2021 21:02 # gerrard08
    лол, филателист очкастый петушиный бунт затевает, ору)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/90328/?c=1

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