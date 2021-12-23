Гвардиола предостерег Премьер-Лигу насчет забастовки игроков

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что игрокам может потребоваться забастовка, чтобы Премьер-Лига серьезно отнеслась к заботе об их здоровье.

Тренеры клубов Премьер-Лиги регулярно сетуют на невыносимый график матчей в праздничный период, и в нынешнем сезоне это особенно актуально, учитывая ситуацию с коронавирусом.



Фактически Премьер-Лига вынуждает тренеров рисковать здоровьем игроков, и Гвардиола чувствует, что словами здесь уже ничего не изменить.



"Это единственная страна, которая не согласилась на пять замен — только на три. Почему? Мы хотим поберечь игроков, поэтому дайте нам пять замен. Это было бы гораздо лучше для такого количества матчей, но Премьер-Лига и клубы решили этого не делать".



"Что если игроки и тренеры договорятся и вместе устроят забастовку или вроде того? Потому что только слова ничего не меняют. Для УЕФА, ФИФА, Премьер-Лиги и бродкастеров бизнес важнее, чем забота о здоровье игроков. Простой пример — пять замен. Это помогло бы больше всего".



"Если бы это зависело только от игроков, от их профсоюза, они могли бы сказать: "Ладно, мы больше не будем играть, пока вы не исправите это". Возможно, нам нужна забастовка, чтобы люди обратили внимание", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.