Зийеш не уедет на Кубок Африки
Вингер "Челси" Хаким Зийеш не был включен в заявку сборной Марокко для участия в Кубке Африки.
28-летний Зийеш пропустил все шесть матчей марокканцев в отборе к ЧМ-2022 в этом году и не играет за свою сборную с товарищеского поединка против Буркина-Фасо в июне.
Согласно слухам, Хаким находится не в ладах с главным тренером марокканцев Вахидом Халилходжичем.
Как бы то ни был, невызов Зийеша в сборную является хорошей новостью для "Челси", которому предстоит сыграть минимум шесть матчей в январе, в том числе против "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.
В январе "синие" также дважды встретятся с "Тоттенхэмом" в рамках Кубка Лиги, а в феврале отправятся на клубный Чемпионат Мира.
Добавим, что в этом сезоне Зийеш сыграл 17 матчей за команду Томаса Тухеля во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.
23.12.2021 19:00
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Последние комментарии:
ТОП ТРАНСФЕР кричали ОНИ, а на деле даже в сборную не вызывается
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Весёлый график у Челси в январе
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Ну и чего? Все,кто хоть немного следит за Зиехом,это и так прекрасно знали...там не то что не в ладах,там чуть ли не кровная война,при этом тренере,Зиех больше не сыграет за сборную ни одного матча!
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Хорошая новость! Красава откасил от сборной! ИМПЕРАТОР!
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