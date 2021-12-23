Зийеш не уедет на Кубок Африки

Вингер "Челси" Хаким Зийеш не был включен в заявку сборной Марокко для участия в Кубке Африки.

28-летний Зийеш пропустил все шесть матчей марокканцев в отборе к ЧМ-2022 в этом году и не играет за свою сборную с товарищеского поединка против Буркина-Фасо в июне.



Согласно слухам, Хаким находится не в ладах с главным тренером марокканцев Вахидом Халилходжичем.



Как бы то ни был, невызов Зийеша в сборную является хорошей новостью для "Челси", которому предстоит сыграть минимум шесть матчей в январе, в том числе против "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.



В январе "синие" также дважды встретятся с "Тоттенхэмом" в рамках Кубка Лиги, а в феврале отправятся на клубный Чемпионат Мира.



Добавим, что в этом сезоне Зийеш сыграл 17 матчей за команду Томаса Тухеля во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.