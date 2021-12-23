Зийеш не уедет на Кубок Африки

Хаким Зийеш Вингер "Челси" Хаким Зийеш не был включен в заявку сборной Марокко для участия в Кубке Африки.

28-летний Зийеш пропустил все шесть матчей марокканцев в отборе к ЧМ-2022 в этом году и не играет за свою сборную с товарищеского поединка против Буркина-Фасо в июне.

Согласно слухам, Хаким находится не в ладах с главным тренером марокканцев Вахидом Халилходжичем.

Как бы то ни был, невызов Зийеша в сборную является хорошей новостью для "Челси", которому предстоит сыграть минимум шесть матчей в январе, в том числе против "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги.

В январе "синие" также дважды встретятся с "Тоттенхэмом" в рамках Кубка Лиги, а в феврале отправятся на клубный Чемпионат Мира.

Добавим, что в этом сезоне Зийеш сыграл 17 матчей за команду Томаса Тухеля во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.


Метки Зийеш, Кубок Африки, сборная Марокко, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 23.12.2021 20:15 # apl-nash
    ТОП ТРАНСФЕР кричали ОНИ, а на деле даже в сборную не вызывается

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  2. liverpool888 23.12.2021 19:46 # liverpool888
    Весёлый график у Челси в январе

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  3. mendieta 23.12.2021 19:19 # mendieta
    Ну и чего? Все,кто хоть немного следит за Зиехом,это и так прекрасно знали...там не то что не в ладах,там чуть ли не кровная война,при этом тренере,Зиех больше не сыграет за сборную ни одного матча!

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  4. chelsiukpro 23.12.2021 19:05 # chelsiukpro
    Хорошая новость! Красава откасил от сборной! ИМПЕРАТОР!

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