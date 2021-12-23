Гвардиола подтвердил, что Торрес близок к переходу в "Барселону"

Ферран Торрес Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что вингер Ферран Торрес близок к переходу в "Барселону", а также заявил, что хочет обладать только теми игроками, которые счастливы быть в клубе.

Накануне стало известно, что "Барселона" согласовала стоимость Торреса в размере 65 миллионов евро (54.7 млн. фунтов), включая бонусы.

Гвардиола не видит смысла отрицать очевидное и отпускает 21-летнего испанца на родину со спокойной душой.

"Пока сделка официально не заключена, но я знаю, что она близка, и переговоры ведутся. Когда клуб объявит, дело будет сделано".

"Нет, я абсолютно не расстроен. Если ты хочешь уйти, потому что не чувствуешь себя счастливым здесь и веришь, что будет счастлив в другом месте, тогда ты должен уйти".

"Карьера футболиста скоротечна, и однажды для тебя все закончится. Если он хочет уйти, то я абсолютно не расстроен этим. Это его желание, и я рад за него".

"Если бы мы обладали только двумя или тремя атакующими игроками, Ферран, возможно, думал бы, что у него будет больше шансов играть, и тогда бы он остался".

"Я всегда чувствовал, что игрокам сложно сказать "нет", когда в дверь стучится "Барселона" и "Реал". Они остаются сильнейшими командами в мире в плане моды, городов и по многим другим причинам".

"Он из Испании, его зовет "Барселона", и я понимаю, почему он хочет уйти", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.

Гвардиола также подтвердил, что "Сити" не будет покупать игрока на замену Торресу в январе и не отпустит юного нападающего Коула Палмера в аренду.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 358



Поиск: