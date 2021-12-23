Гвардиола подтвердил, что Торрес близок к переходу в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что вингер Ферран Торрес близок к переходу в "Барселону", а также заявил, что хочет обладать только теми игроками, которые счастливы быть в клубе.

Накануне стало известно, что "Барселона" согласовала стоимость Торреса в размере 65 миллионов евро (54.7 млн. фунтов), включая бонусы.



Гвардиола не видит смысла отрицать очевидное и отпускает 21-летнего испанца на родину со спокойной душой.



"Пока сделка официально не заключена, но я знаю, что она близка, и переговоры ведутся. Когда клуб объявит, дело будет сделано".



"Нет, я абсолютно не расстроен. Если ты хочешь уйти, потому что не чувствуешь себя счастливым здесь и веришь, что будет счастлив в другом месте, тогда ты должен уйти".



"Карьера футболиста скоротечна, и однажды для тебя все закончится. Если он хочет уйти, то я абсолютно не расстроен этим. Это его желание, и я рад за него".



"Если бы мы обладали только двумя или тремя атакующими игроками, Ферран, возможно, думал бы, что у него будет больше шансов играть, и тогда бы он остался".



"Я всегда чувствовал, что игрокам сложно сказать "нет", когда в дверь стучится "Барселона" и "Реал". Они остаются сильнейшими командами в мире в плане моды, городов и по многим другим причинам".



"Он из Испании, его зовет "Барселона", и я понимаю, почему он хочет уйти", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Гвардиола также подтвердил, что "Сити" не будет покупать игрока на замену Торресу в январе и не отпустит юного нападающего Коула Палмера в аренду.