Премьер-Лига отложила два матча, запланированных на Boxing Day

Премьер-Лига отложила два назначенных на Boxing Day (26 декабря) матча из-за вспышек коронавируса в клубах.

Речь идет о матчах "Ливерпуля" против "Лидса" и "Вулверхэмптона" против "Уотфорда". Начало обоих было запланировано на 15:30 воскресенья по московскому времени.



Премьер-Лига подчеркивает, что решения по обоим матчам были приняты после обращений "Лидса" и "Уотфорда", которые пытаются укротить ситуацию с заражениями COVID-19.



Тот факт, что "Ливерпуль" не сыграет в ближайший уикенд, означает, что удаленный против "Тоттенхэма" защитник "красных" Энди Робертсон пропустит выезд к "Челси" 2 января из-за дисквалификации.