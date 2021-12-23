Премьер-Лига отложила два матча, запланированных на Boxing Day
Премьер-Лига отложила два назначенных на Boxing Day (26 декабря) матча из-за вспышек коронавируса в клубах.
Речь идет о матчах "Ливерпуля" против "Лидса" и "Вулверхэмптона" против "Уотфорда". Начало обоих было запланировано на 15:30 воскресенья по московскому времени.
Премьер-Лига подчеркивает, что решения по обоим матчам были приняты после обращений "Лидса" и "Уотфорда", которые пытаются укротить ситуацию с заражениями COVID-19.
Тот факт, что "Ливерпуль" не сыграет в ближайший уикенд, означает, что удаленный против "Тоттенхэма" защитник "красных" Энди Робертсон пропустит выезд к "Челси" 2 января из-за дисквалификации.
23.12.2021 17:00
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Последние комментарии:
Черти колбасные сделали себе отдыт перед битвой!
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Тот факт, что "Ливерпуль" не сыграет в ближайший уикенд, означает, что удаленный против "Тоттенхэма" защитник "красных" Энди Робертсон пропустит выезд к "Челси" 2 января из-за дисквалификации.
пись пись))
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армянская xyecocка опять ноет, обезьяна иди арбуз кюшай
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Нормально, куй с вами, цимикас поиграет
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Заебись эти твари топят лфк.
С пенсами, бензоколонкой лидс обескровленный сыграл, а с лфк ждут пока восстановится, да еще и Роббо будет недоступен из-за переноса. Ну ничего, Ливерпуль всегда играет на максимальном уровне сложности, трудности не страшат нас в отличии от остальных пустышек.
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Вообще то за прямую красную 2 матча минимум дают.
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