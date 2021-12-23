Премьер-Лига отложила два матча, запланированных на Boxing Day

Удаление Энди Робертсона Премьер-Лига отложила два назначенных на Boxing Day (26 декабря) матча из-за вспышек коронавируса в клубах.

Речь идет о матчах "Ливерпуля" против "Лидса" и "Вулверхэмптона" против "Уотфорда". Начало обоих было запланировано на 15:30 воскресенья по московскому времени.

Премьер-Лига подчеркивает, что решения по обоим матчам были приняты после обращений "Лидса" и "Уотфорда", которые пытаются укротить ситуацию с заражениями COVID-19.

Тот факт, что "Ливерпуль" не сыграет в ближайший уикенд, означает, что удаленный против "Тоттенхэма" защитник "красных" Энди Робертсон пропустит выезд к "Челси" 2 января из-за дисквалификации.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 17:00

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  1. chelsiukpro 23.12.2021 17:54 # chelsiukpro
    Черти колбасные сделали себе отдыт перед битвой!

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  2. bezviz 23.12.2021 17:44 # bezviz
    Тот факт, что "Ливерпуль" не сыграет в ближайший уикенд, означает, что удаленный против "Тоттенхэма" защитник "красных" Энди Робертсон пропустит выезд к "Челси" 2 января из-за дисквалификации.

    пись пись))

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  3. mancityman 23.12.2021 17:36 # mancityman
    армянская xyecocка опять ноет, обезьяна иди арбуз кюшай

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  4. mrmagd 23.12.2021 17:15 # mrmagd
    Нормально, куй с вами, цимикас поиграет

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  5. gerrard08 23.12.2021 17:09 # gerrard08
    Заебись эти твари топят лфк.
    С пенсами, бензоколонкой лидс обескровленный сыграл, а с лфк ждут пока восстановится, да еще и Роббо будет недоступен из-за переноса. Ну ничего, Ливерпуль всегда играет на максимальном уровне сложности, трудности не страшат нас в отличии от остальных пустышек.

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  6. ray-black 23.12.2021 17:01 # ray-black
    Вообще то за прямую красную 2 матча минимум дают.

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