"Юнайтед" примет решение по Погба после разговора с игроком

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность продажи полузащитника Поля Погба в январе, только если игрок подтвердит свое желание уйти.

Контракт Погба по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока Поль не делал никаких намеков на то, что может продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".

В то же время "красные дьяволы" ожидают, что Погба плодотворно проведет вторую половину сезона, работая бок о бок с новым главным тренером Ральфом Рангником.

Однако окончательное решение будет принято после разговора с Погба. Если Поль даст понять, что исключает подписание нового контракта и видит свое будущее за пределами "Юнайтед", то "дьяволы" попробуют избавиться от игрока сборной Франции уже в январе, утверждает Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 23.12.2021 16:18 # mancunia-planet
    Я надеюсь никакое продление контракта не обсуждается. Если продлят, то это будет невероятный пздос. Хули с ним нянчиться ебанаты хз вобще.

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