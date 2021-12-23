"Юнайтед" примет решение по Погба после разговора с игроком
"Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность продажи полузащитника Поля Погба в январе, только если игрок подтвердит свое желание уйти.
Контракт Погба по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока Поль не делал никаких намеков на то, что может продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".
В то же время "красные дьяволы" ожидают, что Погба плодотворно проведет вторую половину сезона, работая бок о бок с новым главным тренером Ральфом Рангником.
Однако окончательное решение будет принято после разговора с Погба. Если Поль даст понять, что исключает подписание нового контракта и видит свое будущее за пределами "Юнайтед", то "дьяволы" попробуют избавиться от игрока сборной Франции уже в январе, утверждает Daily Mirror.
23.12.2021 16:00
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Я надеюсь никакое продление контракта не обсуждается. Если продлят, то это будет невероятный пздос. Хули с ним нянчиться ебанаты хз вобще.
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