Реконструкция "Олд Траффорд" становится на шаг ближе

"Манчестер Юнайтед" готовится к выбору главного планировщика, который займется расширением стадиона "Олд Траффорд".

В данный момент "Олд Траффорд" вмещает 74,140 зрителей, однако "красные дьяволы" уже несколько лет вынашивают идею по расширению своей арены за пределы 80,000.



До недавних пор сдерживающим фактором выступала железная дорога, что располагается за Южной трибуной, однако прогресс в технологиях означает, что это больше не проблема.



Как сообщает Daily Mail, клуб провел массу встреч с архитектурными и инженерными компаниями, обсуждая различные варианты по реконструкции стадиона.



Вскоре "Юнайтед" должен определиться с главным планировщиком, который разработает комплексный план по обновлению стадиона. Затем "дьяволам" нужно будет получить разрешение на строительство. Бюджет и сроки пока не определены.



Предполагается, что реконструкция затронет различные части стадиона, но будет поэтапной, поэтому "Юнайтед" сможет продолжать играть на "Олд Траффорд", пока идут строительные работы.



Daily Mail добавляет, что "дьяволы" также собирается реконструировать свою тренировочную базу в Каррингтоне, для которой уже разрабатывается проект.