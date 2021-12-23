"Барселона" может отдать Коутиньо или Дембеле в обмен на Обамеянга

"Барселона" может предложить одного из двух своих звездных игроков в обмен на нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет Обамеянга в январе после того, как Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок первой команды.



В услугах Обамеянга заинтересована "Барселона", однако каталонский клуб может позволить себе только аренду 32-летнего габонца.



Либо, как утверждает Daily Mirror, "Барселона" может попытаться выменять Обамеянга на плеймейкера Филиппе Коутиньо или вингера Усмана Дембеле.



"Барселона" так и не добилась лучшей игры от Коутиньо после перехода того из "Ливерпуля" в 2018 году, а Дембеле не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.