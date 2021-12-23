"Барселона" может отдать Коутиньо или Дембеле в обмен на Обамеянга
"Барселона" может предложить одного из двух своих звездных игроков в обмен на нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
"Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет Обамеянга в январе после того, как Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок первой команды.
В услугах Обамеянга заинтересована "Барселона", однако каталонский клуб может позволить себе только аренду 32-летнего габонца.
Либо, как утверждает Daily Mirror, "Барселона" может попытаться выменять Обамеянга на плеймейкера Филиппе Коутиньо или вингера Усмана Дембеле.
"Барселона" так и не добилась лучшей игры от Коутиньо после перехода того из "Ливерпуля" в 2018 году, а Дембеле не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.
23.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
дембель хорош...но хрусталь, в апл будет ломаный-переломаный
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думаю нужен вингер на пару с Сака
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Коутиньо психологический сломанный а Усман травматичный, остается вариант у кого зарплата более умеренная. у нас правый фланг очень слабый, Пепе ленивый не тянет поэтому нужно идти вабанк и попытаться вырвать Дембеле
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Дембеле походу решил уйти бесплатно, чтобы получить жирный бонус и жирную ЗП. Ещё лет 5 помучаться, посещая тренировки и потом можно завязывать с футболом.
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Шило на мыло. Но, возможно, Коутиньо заиграет, т.к. сейчас в Арсенале создаётся более менее благоприятная устойчивая среда. Этим летом они должны отцепить последних игроков, которые не подходят Артете (Лено, Сеад, Оба, Эльнени) и добрать тех, кто завершит финальные штрихи команды под тренера (центральный нападающий в первую очередь).
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Те же яйца только в профиль
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