"Барселона" может отдать Коутиньо или Дембеле в обмен на Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Барселона" может предложить одного из двух своих звездных игроков в обмен на нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет Обамеянга в январе после того, как Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок первой команды.

В услугах Обамеянга заинтересована "Барселона", однако каталонский клуб может позволить себе только аренду 32-летнего габонца.

Либо, как утверждает Daily Mirror, "Барселона" может попытаться выменять Обамеянга на плеймейкера Филиппе Коутиньо или вингера Усмана Дембеле.

"Барселона" так и не добилась лучшей игры от Коутиньо после перехода того из "Ливерпуля" в 2018 году, а Дембеле не собирается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.


Метки Арсенал, Дембеле, Коутиньо, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 23.12.2021 15:14 # irbis85
    дембель хорош...но хрусталь, в апл будет ломаный-переломаный

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  2. bergkamp-1886 23.12.2021 14:42 # bergkamp-1886
    думаю нужен вингер на пару с Сака

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  3. bergkamp-1886 23.12.2021 14:40 # bergkamp-1886
    Коутиньо психологический сломанный а Усман травматичный, остается вариант у кого зарплата более умеренная. у нас правый фланг очень слабый, Пепе ленивый не тянет поэтому нужно идти вабанк и попытаться вырвать Дембеле

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  4. mcart 23.12.2021 14:33 # mcart
    Дембеле походу решил уйти бесплатно, чтобы получить жирный бонус и жирную ЗП. Ещё лет 5 помучаться, посещая тренировки и потом можно завязывать с футболом.

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  5. liverpool888 23.12.2021 14:08 # liverpool888
    Шило на мыло. Но, возможно, Коутиньо заиграет, т.к. сейчас в Арсенале создаётся более менее благоприятная устойчивая среда. Этим летом они должны отцепить последних игроков, которые не подходят Артете (Лено, Сеад, Оба, Эльнени) и добрать тех, кто завершит финальные штрихи команды под тренера (центральный нападающий в первую очередь).

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  6. abse 23.12.2021 14:04 # abse
    Те же яйца только в профиль

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