Джеррард: "Мне достанется от фанатов "Челси"
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что ожидает нападок со стороны фанатов "Челси" во время матча Премьер-Лиги на Boxing Day.
Достоверно известно, что Джеррард, бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии, едва не перешел в "Челси" в 2005 году, передумав в последний момент и оставшись в родном клубе.
Также многим памятна осечка Стивена в матче между "Ливерпулем" и "Челси" в апреле 2014, когда "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и в итоге остались без титула.
Одним словом, у Джеррарда весьма непростые отношения с "Челси", и Стивен ожидает соответствующей реакции, когда команда Томаса Тухеля привезет своих фанатов на "Вилла Парк" в ближайшее воскресенье.
"Я согласен, что у нас много всего произошло, но для меня это всего лишь посторонний шум. Уверен, мне слегка достанется от фанатов "Челси", но я определенно приветствую это, потому что это часть игры".
"Однако дело не во мне и не в моих отношениях с "Челси", когда я был игроком. Это будет противостояние "Астон Виллы" и "Челси", а это совершенно другое", — цитирует Джеррарда Evening Standard.
23.12.2021 13:00
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Последние комментарии:
похоже у некоторых все еще горит от того, что стив послал их клуб в 2005.
а так для виллы огромный плюс иметь тренера с таким громким именем, все давление с футболистов уходит и можно спокойно играть. команде надо просто вернуть себе уверенность, а дальше набор очков станет уже привычным делом
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а тем временем Сутулард ночует на скамейке в парке. Никому не нужный...
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Эх Стиви! Поскорей бы он возглавил Ливерпуль. Уже скучаю по этому великому капитану.
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За всю историю Пенсы никогда не были конкурентами для Ливерпуля, как и Ливерпуль для Челси. раньше их называли середняками, а сейчас просто наёмниками (рентбойс). Но обоссаные фоннады членсов думают иначе и представляют, будто в этом падении Стиви они хоть как-то причастны. кектус
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В душе этой собаки до сих пор страх и трепет от одного только упоминания Челси
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все фоннады, которые спустя 10 лет поют песни про Джеррарда-игрока куколды е6анные, ни одна уважающая себя фан-группа такой дичью не занимается, вы хоть раз видели, чтобы фаны пели про падение Терри в Москве и его слезы? Или зашквары Гиггза, переход Сутуларда в Мансити и тд, просто Джеррард всегда рвал всем пердаки, будучи игроком, отсюда и фантомные боли у поющих)
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Как шакалы нападут на лучшего капитана в истории футбола. Но Стиви о6оссыт их синюю помойку у всех пенсов на глазах.
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