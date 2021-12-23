Джеррард: "Мне достанется от фанатов "Челси"

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что ожидает нападок со стороны фанатов "Челси" во время матча Премьер-Лиги на Boxing Day.

Достоверно известно, что Джеррард, бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии, едва не перешел в "Челси" в 2005 году, передумав в последний момент и оставшись в родном клубе.

Также многим памятна осечка Стивена в матче между "Ливерпулем" и "Челси" в апреле 2014, когда "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и в итоге остались без титула.

Одним словом, у Джеррарда весьма непростые отношения с "Челси", и Стивен ожидает соответствующей реакции, когда команда Томаса Тухеля привезет своих фанатов на "Вилла Парк" в ближайшее воскресенье.

"Я согласен, что у нас много всего произошло, но для меня это всего лишь посторонний шум. Уверен, мне слегка достанется от фанатов "Челси", но я определенно приветствую это, потому что это часть игры".

"Однако дело не во мне и не в моих отношениях с "Челси", когда я был игроком. Это будет противостояние "Астон Виллы" и "Челси", а это совершенно другое", — цитирует Джеррарда Evening Standard.


Метки Астон Вилла, болельщики, Джеррард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 23.12.2021 13:25 # liverfun
    похоже у некоторых все еще горит от того, что стив послал их клуб в 2005.
    а так для виллы огромный плюс иметь тренера с таким громким именем, все давление с футболистов уходит и можно спокойно играть. команде надо просто вернуть себе уверенность, а дальше набор очков станет уже привычным делом

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  2. sanchezz 23.12.2021 13:20 # sanchezz
    а тем временем Сутулард ночует на скамейке в парке. Никому не нужный...

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  3. largo-winch 23.12.2021 13:19 # largo-winch
    Эх Стиви! Поскорей бы он возглавил Ливерпуль. Уже скучаю по этому великому капитану.

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  4. largo-winch 23.12.2021 13:15 # largo-winch
    За всю историю Пенсы никогда не были конкурентами для Ливерпуля, как и Ливерпуль для Челси. раньше их называли середняками, а сейчас просто наёмниками (рентбойс). Но обоссаные фоннады членсов думают иначе и представляют, будто в этом падении Стиви они хоть как-то причастны. кектус

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  5. gucman 23.12.2021 13:11 # gucman
    В душе этой собаки до сих пор страх и трепет от одного только упоминания Челси

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  6. sanchezz 23.12.2021 13:09 # sanchezz
    все фоннады, которые спустя 10 лет поют песни про Джеррарда-игрока куколды е6анные, ни одна уважающая себя фан-группа такой дичью не занимается, вы хоть раз видели, чтобы фаны пели про падение Терри в Москве и его слезы? Или зашквары Гиггза, переход Сутуларда в Мансити и тд, просто Джеррард всегда рвал всем пердаки, будучи игроком, отсюда и фантомные боли у поющих)

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  7. electric 23.12.2021 13:04 # electric
    Как шакалы нападут на лучшего капитана в истории футбола. Но Стиви о6оссыт их синюю помойку у всех пенсов на глазах.

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