Джеррард: "Мне достанется от фанатов "Челси"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что ожидает нападок со стороны фанатов "Челси" во время матча Премьер-Лиги на Boxing Day.

Достоверно известно, что Джеррард, бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии, едва не перешел в "Челси" в 2005 году, передумав в последний момент и оставшись в родном клубе.



Также многим памятна осечка Стивена в матче между "Ливерпулем" и "Челси" в апреле 2014, когда "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и в итоге остались без титула.



Одним словом, у Джеррарда весьма непростые отношения с "Челси", и Стивен ожидает соответствующей реакции, когда команда Томаса Тухеля привезет своих фанатов на "Вилла Парк" в ближайшее воскресенье.



"Я согласен, что у нас много всего произошло, но для меня это всего лишь посторонний шум. Уверен, мне слегка достанется от фанатов "Челси", но я определенно приветствую это, потому что это часть игры".



"Однако дело не во мне и не в моих отношениях с "Челси", когда я был игроком. Это будет противостояние "Астон Виллы" и "Челси", а это совершенно другое", — цитирует Джеррарда Evening Standard.