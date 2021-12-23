Макманаман: "МЮ больше всего нуждается в Беллингеме"
Экс-игрок сборной Англии Стив Макманаман считает, что "Манчестер Юнайтед" больше всего нуждается в полузащитнике дортмундской "Боруссии" Джуде Беллингеме.
Прошло чуть более года, как Беллингем покинул родину и отправился выступать за "Боруссию", а Джуда уже вовсю сватают назад в Англию.
Среди претендентов на Беллингема называются бывшие клубы Макманамана "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако Стив считает, что 18-летний англичанин больше бы пригодился в "Юнайтед".
"Если смотреть на команды, которые могут могут его купить, то "Манчестер Юнайтед" больше всего нуждается в такого рода центральном полузащитнике. "Манчестер Сити" — не так сильно, потому что у них есть Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва".
"У "Ливерпуля" есть Джордан Хендерсон, Тиаго (Алькантара), Фабиньо. Конечно, он бы стал отличным приобретением, и он отличный игрок, но вопрос в том, действительно ли он нужен "Ливерпулю" сейчас".
"Хендерсон приближается к концу своей карьеры. Джеймс Милнер — тоже. Поэтому "Ливерпуль" всегда может взять еще одного центрального полузащитника, но сейчас эта позиция очень перегружена".
"Думаю, "Юнайтед" больше всего нужен центральный полузащитник такой породы", — цитирует Макманамана Liverpool Echo.
23.12.2021 12:00
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Последние комментарии:
Сколько уже МЮ нуждается?! До этого то же самое говорили про Джейдона Санчо, пришел и что толку)))
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Было бы очень неплохо, учитывая ситуацию в цпз.
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Только зарплатой 300к в неделю может и заманит. Со спортивной точки зрения не вижу смысла переходить в клуб с непонятной ситуацией.
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