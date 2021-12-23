Светская хроника за четверг

Светская хроника "Ливерпуль" будет претендовать на Эрлинга Холанда. "Тоттенхэм" хочет Маттейса Де Лигта. Женщина-рефери впервые обслужит матч 3-го раунда Кубка Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" действительно заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе, но трансфер в январе маловероятен. (BBC)

"Ливерпуль" и ПСЖ названы "самыми очевидными покупателями" на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Sky Germany)

"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать нападающего Эдинсона Кавани в следующем месяце. (Daily Mail)

Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заблокировал переход защитника Диогу Далота в "Рому". (Calciomercato)

Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль обсудил свое будущее с Рангником. (The Telegraph)

"Юнайтед" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (90min)

"Лион" отказался продать полузащитника Лукаса Пакету в "Ньюкасл" за 34 миллиона фунтов. (Le 10 Sport)

"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" сражаются за голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (TEAMtalk)

"Тоттенхэм" хочет подписать правого вингбека в январе, а также надеется избавиться от Мэтта Дохерти и Деле Алли. (The Athletic)

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсе Де Лигте. (Ekrem Konur)

"Наполи" заинтересован в защитнике "Эвертона" Люке Дине. (Daily Mail)

"Бавария" и "Арсенал" проявляют интерес к правому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту. (Marca)

Нападающий Эдди Нкетиа может покинуть "Арсенал" уже в следующем месяце. (Daily Mail)

Нападающий Джонатан Давид, которого сватал в "Арсенал" и "Вест Хэм", покинет "Лилль" в конце сезона. (Radio Canada)

Юниор "Арсенала" Чарли Патино попал на радар к "Барселоне". (The Sun)

Другое

Дерби между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" в 1/4 финала Кубка Лиг было омрачено массовой дракой фанатов перед стадионом. (The Telegraph)

Шотландская Премьер-Лига приблизила зимний перерыв. Команды уйдут на двухнедельные каникулы уже после Boxing Day. (BBC)

Рефери Ребекка Уэлч получила назначение на матч 3-го раунда Кубка Англии между "Бирмингемом" и "Плимутом". Прежде женщина еще никогда не работала арбитром на столь высокой стадии старейшего футбольного турнира. (The Sun)

Экс-нападающий "Эвертона" Умар Ниассе поддерживает форму с клубом 10-го английского дивизиона. (Daily Star)

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)

Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. putintime 23.12.2021 11:35 # putintime
    Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)

    как я говорил вам что Абрамка нюхает попец Путину
    Пенсы нюхает попец ЛФК

    Путин я Клопп ЛФК мы Великие
    Историю пишут Великие

    пенсы суки нюхайте Жеппо

    (ответить)

  2. quavo 23.12.2021 11:34 # quavo
    За мбаппе и холланд в ливирпук придет , скриньте

    (ответить)

  3. mixmaster 23.12.2021 11:33 # mixmaster
    Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)

    в честь чемпионства Интера, что ли?

    (ответить)

  4. sanchezz 23.12.2021 11:32 # sanchezz
    Холланд в Ливерпуле это 2-3 чемпионства до 25 года. Но дорого

    (ответить)

  5. frisby 23.12.2021 11:27 # frisby
    Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90328/
    бля какой зашквар.....

    а при чём тут ДРАКОН ? у залупенсов теперь дракон чукотский талисман?
    там жеж дохлый лев на эмблеме..с хуя ли дракон?
    и набил татуху явно на пояснице как и у всех остальных ЧЛЕНОВ командв под названием ЧУКОТСКИЕ Драконы ахахахахах

    (ответить)

  6. ian 23.12.2021 11:19 # ian
    продадим Мане в Реал за 150-180 млн и хватит на Холанда с Райолой и яхту с украинскими шлюхами

    (ответить)

  7. sausage 23.12.2021 11:13 # sausage
    Хз, чёт сомневаюсь, что руководство Ливерпуля будет связываться с Райолой. Там в любом случае серьёзная переплата карячится. Ну если только Эдвардс сделает его, как Барсу с Коутиньо.

    (ответить)

  8. roberto-89 23.12.2021 11:12 # roberto-89
    Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90328/?c=1#c7471118
    норм так струя желтенького пенсятам на ротан пехехехехехеххехехех по жизни обоссанный клубишко этот щольсбери ухихиххихиххихихихихихи

    (ответить)

  9. roberto-89 23.12.2021 11:09 # roberto-89
    ухахахаххахахаххахаххахахахахахахаха походу этого раба манди посадили на страпон уухехехехеххехехеххехехехе просто пидоры эти мочестыр сытей пхихихиххихихиххихихиххихихихихихихиххииххихихихихиххихихихихихих

    (ответить)

  10. true-manc 23.12.2021 11:06 # true-manc
    #ЧёрныеЖизниВажны !!!
    #СвободуБенджаменуМенди !!!
    #ТребуюОтпуститьКороля !!!

    (ответить)

  11. true-manc 23.12.2021 11:05 # true-manc
    1 Манчестер Сити 18 44
    2 Ливерпуль 18 41

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

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