Светская хроника за четверг
"Ливерпуль" будет претендовать на Эрлинга Холанда. "Тоттенхэм" хочет Маттейса Де Лигта. Женщина-рефери впервые обслужит матч 3-го раунда Кубка Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Реал" действительно заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе, но трансфер в январе маловероятен. (BBC)
"Ливерпуль" и ПСЖ названы "самыми очевидными покупателями" на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Sky Germany)
"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать нападающего Эдинсона Кавани в следующем месяце. (Daily Mail)
Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заблокировал переход защитника Диогу Далота в "Рому". (Calciomercato)
Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль обсудил свое будущее с Рангником. (The Telegraph)
"Юнайтед" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (90min)
"Лион" отказался продать полузащитника Лукаса Пакету в "Ньюкасл" за 34 миллиона фунтов. (Le 10 Sport)
"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" сражаются за голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (TEAMtalk)
"Тоттенхэм" хочет подписать правого вингбека в январе, а также надеется избавиться от Мэтта Дохерти и Деле Алли. (The Athletic)
"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсе Де Лигте. (Ekrem Konur)
"Наполи" заинтересован в защитнике "Эвертона" Люке Дине. (Daily Mail)
"Бавария" и "Арсенал" проявляют интерес к правому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту. (Marca)
Нападающий Эдди Нкетиа может покинуть "Арсенал" уже в следующем месяце. (Daily Mail)
Нападающий Джонатан Давид, которого сватал в "Арсенал" и "Вест Хэм", покинет "Лилль" в конце сезона. (Radio Canada)
Юниор "Арсенала" Чарли Патино попал на радар к "Барселоне". (The Sun)
Другое
Дерби между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" в 1/4 финала Кубка Лиг было омрачено массовой дракой фанатов перед стадионом. (The Telegraph)
Шотландская Премьер-Лига приблизила зимний перерыв. Команды уйдут на двухнедельные каникулы уже после Boxing Day. (BBC)
Рефери Ребекка Уэлч получила назначение на матч 3-го раунда Кубка Англии между "Бирмингемом" и "Плимутом". Прежде женщина еще никогда не работала арбитром на столь высокой стадии старейшего футбольного турнира. (The Sun)
Экс-нападающий "Эвертона" Умар Ниассе поддерживает форму с клубом 10-го английского дивизиона. (Daily Star)
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)
Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)
23.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)
как я говорил вам что Абрамка нюхает попец Путину
Пенсы нюхает попец ЛФК
Путин я Клопп ЛФК мы Великие
Историю пишут Великие
пенсы суки нюхайте Жеппо
(ответить)
За мбаппе и холланд в ливирпук придет , скриньте
(ответить)
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)
в честь чемпионства Интера, что ли?
(ответить)
Холланд в Ливерпуле это 2-3 чемпионства до 25 года. Но дорого
(ответить)
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)
Источник: http://fapl.ru/posts/90328/
бля какой зашквар.....
а при чём тут ДРАКОН ? у залупенсов теперь дракон чукотский талисман?
там жеж дохлый лев на эмблеме..с хуя ли дракон?
и набил татуху явно на пояснице как и у всех остальных ЧЛЕНОВ командв под названием ЧУКОТСКИЕ Драконы ахахахахах
(ответить)
продадим Мане в Реал за 150-180 млн и хватит на Холанда с Райолой и яхту с украинскими шлюхами
(ответить)
Хз, чёт сомневаюсь, что руководство Ливерпуля будет связываться с Райолой. Там в любом случае серьёзная переплата карячится. Ну если только Эдвардс сделает его, как Барсу с Коутиньо.
(ответить)
Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)
Источник: http://fapl.ru/posts/90328/?c=1#c7471118
норм так струя желтенького пенсятам на ротан пехехехехехеххехехех по жизни обоссанный клубишко этот щольсбери ухихиххихиххихихихихихи
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ухахахаххахахаххахаххахахахахахахаха походу этого раба манди посадили на страпон уухехехехеххехехеххехехехе просто пидоры эти мочестыр сытей пхихихиххихихиххихихиххихихихихихихиххииххихихихихиххихихихихихих
(ответить)
#ЧёрныеЖизниВажны !!!
#СвободуБенджаменуМенди !!!
#ТребуюОтпуститьКороля !!!
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1 Манчестер Сити 18 44
2 Ливерпуль 18 41
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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