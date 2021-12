Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" будет претендовать на Эрлинга Холанда. "Тоттенхэм" хочет Маттейса Де Лигта. Женщина-рефери впервые обслужит матч 3-го раунда Кубка Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" действительно заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе, но трансфер в январе маловероятен. (BBC)



"Ливерпуль" и ПСЖ названы "самыми очевидными покупателями" на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Sky Germany)



"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать нападающего Эдинсона Кавани в следующем месяце. (Daily Mail)



Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заблокировал переход защитника Диогу Далота в "Рому". (Calciomercato)



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль обсудил свое будущее с Рангником. (The Telegraph)



"Юнайтед" составит конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (90min)



"Лион" отказался продать полузащитника Лукаса Пакету в "Ньюкасл" за 34 миллиона фунтов. (Le 10 Sport)



"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" сражаются за голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" хочет подписать правого вингбека в январе, а также надеется избавиться от Мэтта Дохерти и Деле Алли. (The Athletic)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсе Де Лигте. (Ekrem Konur)



"Наполи" заинтересован в защитнике "Эвертона" Люке Дине. (Daily Mail)



"Бавария" и "Арсенал" проявляют интерес к правому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту. (Marca)



Нападающий Эдди Нкетиа может покинуть "Арсенал" уже в следующем месяце. (Daily Mail)



Нападающий Джонатан Давид, которого сватал в "Арсенал" и "Вест Хэм", покинет "Лилль" в конце сезона. (Radio Canada)



Юниор "Арсенала" Чарли Патино попал на радар к "Барселоне". (The Sun)



Другое



Дерби между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" в 1/4 финала Кубка Лиг было омрачено массовой дракой фанатов перед стадионом. (The Telegraph)



Шотландская Премьер-Лига приблизила зимний перерыв. Команды уйдут на двухнедельные каникулы уже после Boxing Day. (BBC)



Рефери Ребекка Уэлч получила назначение на матч 3-го раунда Кубка Англии между "Бирмингемом" и "Плимутом". Прежде женщина еще никогда не работала арбитром на столь высокой стадии старейшего футбольного турнира. (The Sun)



Экс-нападающий "Эвертона" Умар Ниассе поддерживает форму с клубом 10-го английского дивизиона. (Daily Star)



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сделал себе татуировку с трофеем Лиги Чемпионов и драконом. (Goal)



Владелец "Челси" Роман Абрамович добился в суде извинений от британского издательства, в одной из книг которого утверждалось, что российский миллиардер купил лондонский клуб в 2003 году по указанию Владимира Путина. (BBC)