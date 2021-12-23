Джеррард хочет купить Камара в "Виллу"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард определился со своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно, избрав на эту роль полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара.

На днях стало известно, что полузащитник "Виллы" Марвелус Накамба пропустит до четырех месяцев из-за травмы колена, и это подталкивает Джеррарда к выходу на трансферный рынок в январе.



По информации TEAMtalk, Стивен намерен воссоединиться с ключевым игроком своего бывшего клуба, который он оставил только в прошлом месяце.



Ранее в этом году Камара заключил новый долгосрочный контракт, однако "Рейнджерс" не смог преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов и теперь может задуматься о продаже 26-летнего игрока сборной Финляндии, дабы поправить свое финансовое положение.



Интерес к Глену также проявляют "Эвертон", "Уотфорд", "Саутгемптон", "Бернли" и "Ньюкасл", однако персона Джеррарда делает "Виллу" фаворитом в борьбе экс-юниора "Арсенала".