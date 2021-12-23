Названа символическая сборная Премьер-Лиги в 2021 году

Голкипер Эдуар Менди оказался единственным представителем "Челси" в символической сборной Премьер-Лиги 2021 года по версии CIES Football Observatory.



Состав символической сборной аналитики CIES определили, опираясь на рейтинг CIES Performance Index, который в свою очередь измеряет коллективную и индивидуальную эффективность игроков, исходя из их статистических показателей.



В символической сборной Премьер-Лиги оказалось по пять игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также упомянутый выше Менди.



К попаданию в символическую сборную был близок одноклубник Менди Мейсон Маунт, однако его слегка опередил "горожанин" Бернарду Силва, резко прибавивший в этом сезоне.



Среди громких имен, которые остались за бортом, можно отметить Кевина Де Брюйне, Виргила Ван Дейка и Нголо Канте.







