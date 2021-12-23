Названа символическая сборная Премьер-Лиги в 2021 году

Эдуар Менди Голкипер Эдуар Менди оказался единственным представителем "Челси" в символической сборной Премьер-Лиги 2021 года по версии CIES Football Observatory.

Состав символической сборной аналитики CIES определили, опираясь на рейтинг CIES Performance Index, который в свою очередь измеряет коллективную и индивидуальную эффективность игроков, исходя из их статистических показателей.

В символической сборной Премьер-Лиги оказалось по пять игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также упомянутый выше Менди.

К попаданию в символическую сборную был близок одноклубник Менди Мейсон Маунт, однако его слегка опередил "горожанин" Бернарду Силва, резко прибавивший в этом сезоне.

Среди громких имен, которые остались за бортом, можно отметить Кевина Де Брюйне, Виргила Ван Дейка и Нголо Канте.

Символическая сборная Премьер-Лиги 2021 года

Символическая сборная Премьер-Лиги 2021 года


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2264

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 23.12.2021 09:28 # felix-the-cat
    На Джеймса снова поссали пхаххахахаха

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  2. frisby 23.12.2021 09:26 # frisby
    а хде все импираторы из чукотской параши? хде?карали вселенной и падишахи галактики? Все вот эти верненры, лукукаки, хуяверцы, жаржыньи, джеймсы, кепы, дринвотеры и прочая хуета по 50-100 лямов? хдеееее????
    залупенсы чо с ебалой? ахахахахаха

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  3. arsenalbigfan 23.12.2021 09:22 # arsenalbigfan
    сборная гомосексуалистов АПЛ

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  4. jirrort 23.12.2021 09:06 # jirrort
    ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА!!!

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  5. shakur 23.12.2021 08:56 # shakur
    Хендо кэп

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  6. naby-keita 23.12.2021 08:53 # naby-keita
    Где Фабиньо и Роберстон?!

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  7. fanstevengerrard 23.12.2021 08:35 # fanstevengerrard
    АХАХАХ

    потратили 500кк и в итоге кроме банки (ибо играют в автобус против нормальных команд, где на сцену выходит вратарь) никого нет.

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  8. vyrentz 23.12.2021 08:35 # vyrentz
    Птенцы Грановской, бизнес-карси, дети Газпрома и наследие чукотки. Где это все? Где Зиеш, Хаверц, Лукаку, Вернер, Силва?

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  9. electric 23.12.2021 08:30 # electric
    5 КНЯЗЕЙ!!!

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  10. ian 23.12.2021 08:25 # ian
    Менди там чисто для расового букета, них не заслуживает там быть

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  11. liverpo0ol 23.12.2021 08:25 # liverpo0ol
    Бросайте курить ганджубас ребята, что это такое?

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  12. tursa 23.12.2021 08:24 # tursa
    Как обычно игроки из ливерпуля и мс, и лишь вратарь чолсе смог немного обойти двух бразилов

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  13. englandonelove 23.12.2021 08:12 # englandonelove
    5 КОРОЛЕЙ!!!

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  14. abse 23.12.2021 08:05 # abse
    Мда уж

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