Названа символическая сборная Премьер-Лиги в 2021 году
Голкипер Эдуар Менди оказался единственным представителем "Челси" в символической сборной Премьер-Лиги 2021 года по версии CIES Football Observatory.
Состав символической сборной аналитики CIES определили, опираясь на рейтинг CIES Performance Index, который в свою очередь измеряет коллективную и индивидуальную эффективность игроков, исходя из их статистических показателей.
В символической сборной Премьер-Лиги оказалось по пять игроков из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также упомянутый выше Менди.
К попаданию в символическую сборную был близок одноклубник Менди Мейсон Маунт, однако его слегка опередил "горожанин" Бернарду Силва, резко прибавивший в этом сезоне.
Среди громких имен, которые остались за бортом, можно отметить Кевина Де Брюйне, Виргила Ван Дейка и Нголо Канте.
23.12.2021 08:00
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Последние комментарии:
На Джеймса снова поссали пхаххахахаха
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а хде все импираторы из чукотской параши? хде?карали вселенной и падишахи галактики? Все вот эти верненры, лукукаки, хуяверцы, жаржыньи, джеймсы, кепы, дринвотеры и прочая хуета по 50-100 лямов? хдеееее????
залупенсы чо с ебалой? ахахахахаха
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сборная гомосексуалистов АПЛ
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ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА!!!
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Хендо кэп
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Где Фабиньо и Роберстон?!
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АХАХАХ
потратили 500кк и в итоге кроме банки (ибо играют в автобус против нормальных команд, где на сцену выходит вратарь) никого нет.
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Птенцы Грановской, бизнес-карси, дети Газпрома и наследие чукотки. Где это все? Где Зиеш, Хаверц, Лукаку, Вернер, Силва?
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5 КНЯЗЕЙ!!!
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Менди там чисто для расового букета, них не заслуживает там быть
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Бросайте курить ганджубас ребята, что это такое?
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Как обычно игроки из ливерпуля и мс, и лишь вратарь чолсе смог немного обойти двух бразилов
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5 КОРОЛЕЙ!!!
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Мда уж
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