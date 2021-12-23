Конте: "Выиграть Кубок Лиги будет очень сложно"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что ему будет очень сложно выиграть Кубок Лиги в этом сезоне.

Одержав победу 2:1 над "Вест Хэмом" в среду вечером, "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка Лиги, где теперь сразится с бывшим клубом Конте "Челси".



В своих предыдущих клубах Антонио привык быстро добиваться успеха, а Кубок Лиги видится лучшей возможностью для "шпор" завоевать какой-нибудь трофей в этом сезоне.



Однако Конте чувствует, что с его времени в "Челси" отношение больших клубов к Кубку Лиги изменилось, и этот трофей больше не является легкой добычей.



"Выйти в полуфинал этого соревнования — это хорошо для "Тоттенхэма". Вы и сами видите, какие команды в полуфинале: "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и мы. Поэтому каждая команда хочет завоевать этот трофей".



"Когда я работал в "Челси", этот трофей не был второстепенным, однако мы привыкли играть, используя молодежь и игроков, которые не проходят в стартовый состав".



"Теперь я вижу, что выиграть трофей в Англии стало очень сложно. Для выхода в полуфинал нам пришлось преодолеть сопротивление "Вест Хэма", который до этого выбил "Юнайтед" и "Сити". В Англии очень сложно что-либо выиграть", — цитирует Конте Daily Mail.