Клопп анонсировал встречу главных тренеров Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что в четверг наставники клубов Премьер-Лиги проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

Из-за резко возросшего числа заражений COVID-19 Премьер-Лига была вынуждена отложить девять из 20 последних матчей, заставив команды играть оставшиеся ослабленными составами.



Несмотря на это, в минувший понедельник боссы клубов высшего английского дивизиона отказались переносить запланированный на 28-30 декабря 20-й тур, чем сильно опечалили своих тренеров и игроков.



Ситуация "Ливерпуля" дополнительно усложняется тем, что подопечные Клоппа вышли в полуфинал Кубка Лиги, где сразятся с "Арсеналом". Юрген бы предпочел выяснить отношения с "канонирами" в один матч, дабы разгрузить и без того невыносимый график.



"Я говорю о благополучии игроков не только в этом году. Я делаю это лет шесть или дольше. Если это поможет, я буду говорить чаще. Но пока от этого нет проку".



"Своими словами я лишь создаю газетные заголовки. Мои слова никогда не доходят до правильного адресата".



"Завтра в четыре часа дня у нас состоится встреча с участием Премьер-Лиги, но не Футбольной Лиги. Как я уже говорил, я бы предпочел сыграть полуфинал в один матч. Однако я не предвижу каких-либо изменений на этот счет", — цитирует Клоппа BBC.