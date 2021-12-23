Клопп анонсировал встречу главных тренеров Премьер-Лиги

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что в четверг наставники клубов Премьер-Лиги проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

Из-за резко возросшего числа заражений COVID-19 Премьер-Лига была вынуждена отложить девять из 20 последних матчей, заставив команды играть оставшиеся ослабленными составами.

Несмотря на это, в минувший понедельник боссы клубов высшего английского дивизиона отказались переносить запланированный на 28-30 декабря 20-й тур, чем сильно опечалили своих тренеров и игроков.

Ситуация "Ливерпуля" дополнительно усложняется тем, что подопечные Клоппа вышли в полуфинал Кубка Лиги, где сразятся с "Арсеналом". Юрген бы предпочел выяснить отношения с "канонирами" в один матч, дабы разгрузить и без того невыносимый график.

"Я говорю о благополучии игроков не только в этом году. Я делаю это лет шесть или дольше. Если это поможет, я буду говорить чаще. Но пока от этого нет проку".

"Своими словами я лишь создаю газетные заголовки. Мои слова никогда не доходят до правильного адресата".

"Завтра в четыре часа дня у нас состоится встреча с участием Премьер-Лиги, но не Футбольной Лиги. Как я уже говорил, я бы предпочел сыграть полуфинал в один матч. Однако я не предвижу каких-либо изменений на этот счет", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. electric 23.12.2021 06:57 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. chop 23.12.2021 06:55 # chop
    Футбольной лиге тоже нужны деньги поэтому играют 2 матча. Какой же Клопп недоумок лооол

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  3. b84 23.12.2021 06:22 # b84
    ждём комменты уебанов про "опять нытьё"...

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  4. alexomck 23.12.2021 06:04 # alexomck
    ревакцинирует тухеля кожанным уколом:)

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