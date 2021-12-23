После окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

Судьбой жребия в 1/2 финала оказались сведены "Арсенал" с "Ливерпулем" и "Челси" с "Тоттенхэмом".



Первые полуфинальные матчи будут сыграны на неделе, стартующей 3 января, ответные — на неделе, стартующей 10 января. Финал состоится на "Уэмбли" 27 февраля.



Разговоры о том, что Футбольная Лига разрешит сыграть полуфиналы в один матч, не подтвердились.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Арсенал — Ливерпуль

Челси — Тоттенхэм