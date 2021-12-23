Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
После окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.
Судьбой жребия в 1/2 финала оказались сведены "Арсенал" с "Ливерпулем" и "Челси" с "Тоттенхэмом".
Первые полуфинальные матчи будут сыграны на неделе, стартующей 3 января, ответные — на неделе, стартующей 10 января. Финал состоится на "Уэмбли" 27 февраля.
Разговоры о том, что Футбольная Лига разрешит сыграть полуфиналы в один матч, не подтвердились.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Арсенал — Ливерпуль
Челси — Тоттенхэм
23.12.2021 01:10
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Последние комментарии:
ахахах чисто наши су4ки финальные, арс или лузерка))
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клопп с тухлым мож молодёжь и подразбавят сильнее, шпоры с арсом, вестимо, почти основой могут выйти
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жесть какая, до чего довели портовых, они уже мечтают от нелепой поилке для лошадей, то есть КАЛе)
вот что значит больше часть своей жизни нюхать жеппы и быть второсортым клубом АПЛ
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Пенсы сюда нахоооой!
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Нормально.
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Клоппу похоже очень нужен этот кубок,что бы обкатать молодёжь.
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ситявые короли кала уже вылетели чтоль - интересна, пепа же не сливает левые турниры:)
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Конте пздц зарядит шпор грызть газон против пенсов. С арсеналом же тоже изи катки не выйдет, а если опять школят вытащим то точно пролетим.
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обосым лфк, норм жребий
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Ну в финале у контекса нет шансов против КНЯЗЕЙ.
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лучше б НЛД было
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