Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги После окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

Судьбой жребия в 1/2 финала оказались сведены "Арсенал" с "Ливерпулем" и "Челси" с "Тоттенхэмом".

Первые полуфинальные матчи будут сыграны на неделе, стартующей 3 января, ответные — на неделе, стартующей 10 января. Финал состоится на "Уэмбли" 27 февраля.

Разговоры о том, что Футбольная Лига разрешит сыграть полуфиналы в один матч, не подтвердились.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Арсенал — Ливерпуль
Челси — Тоттенхэм


Метки Арсенал, жеребьевка, Кубок Лиги, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. bezviz 23.12.2021 01:40 # bezviz
    ахахах чисто наши су4ки финальные, арс или лузерка))

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  2. alexomck 23.12.2021 01:34 # alexomck
    клопп с тухлым мож молодёжь и подразбавят сильнее, шпоры с арсом, вестимо, почти основой могут выйти

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  3. memfis63 23.12.2021 01:33 # memfis63
    жесть какая, до чего довели портовых, они уже мечтают от нелепой поилке для лошадей, то есть КАЛе)

    вот что значит больше часть своей жизни нюхать жеппы и быть второсортым клубом АПЛ

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  4. vagifspurs 23.12.2021 01:29 # vagifspurs
    Пенсы сюда нахоооой!

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  5. chebrec 23.12.2021 01:29 # chebrec
    Нормально.

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  6. noi39 23.12.2021 01:25 # noi39
    Клоппу похоже очень нужен этот кубок,что бы обкатать молодёжь.

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  7. alexomck 23.12.2021 01:22 # alexomck
    ситявые короли кала уже вылетели чтоль - интересна, пепа же не сливает левые турниры:)

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  8. gerrard08 23.12.2021 01:19 # gerrard08
    Конте пздц зарядит шпор грызть газон против пенсов. С арсеналом же тоже изи катки не выйдет, а если опять школят вытащим то точно пролетим.

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  9. memfis63 23.12.2021 01:14 # memfis63
    обосым лфк, норм жребий

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  10. electric 23.12.2021 01:12 # electric
    Ну в финале у контекса нет шансов против КНЯЗЕЙ.

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  11. reams 23.12.2021 01:12 # reams
    лучше б НЛД было

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