"Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Диогу Жота В среду вечером определились три оставшихся полуфиналиста Кубка Лиги.

Самым богатым на голы получился матч "Ливерпуля" и "Лестера". Резервисты и молодежь Юргена Клоппа пропустили трижды еще до перерыва, хотя могли больше — хет-трику Джейми Варди помешала штанга.

Один раз ответив до перерыва, на 68-й минуте "красные" сократили разницу в счете до минимума благодаря вышедшему на замену Диогу Жоте. "Энфилд" взревел, однако "лисы держались.

Лишь на пятой компенсированной минуте "Ливерпуль" сделал счет 3:3, а в серии пенальти два сейва Кувина Келлехера помогли "красным" пройти дальше.

В противостоянии "Брентфорда" и "Челси" определяющим стал автогол защитника Понтуса Янссона за 10 минут до конца. "Пчелы" пошли всей командой отыгрываться, но лишь нарвались на пенальти и пропустили еще раз — 0:2.

А "Тоттенхэм" взял верх в дерби против "Вест Хэма" благодаря голам Стивена Бергвейна и Лукаса Моуры — 2:1.

"Брентфорд" — "Челси" — 0:2 (0:0)

Голы: Янссон 80 (авт), Жоржиньо 85 (пен).

"Брентфорд": Фернандес, Соренсен, Янссон, Пиннок, Каньос, Баптист (Оньека 74), Йенсен (Форсс 81), Янельт (Нергор 66), Генри (Годдос 73), Мбемо, Висса (Тоуни 65).

"Челси": Аррисабалага, Саймонс (Джеймс 65), Чалоба, Сарр, Аспиликуэта, Ковачич (Жоржиньо 45), Ньигес, Алонсо, Баркли (Канте 76), Сунсап-Белл (Пулишич 45), Уэйл (Маунт 65).

Предупреждения: Каньос, Янельт — Уэйл, Ньигес.

"Ливерпуль" — "Лестер" — 3:3 (1:3) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 5:4

Серия пенальти: Тилеманс (гол) — Милнер (гол), Мэддисон (гол) — Фирмино (гол), Олбрайтон (гол) — Окслейд-Чемберлен (гол), Томас (голкипер) — Кейта (гол), Ихеаначо (гол) — Минамино (перекладина), Бертран (голкипер) — Жота (гол).

Голы: Окслейд-Чемберлен 19, Жота 68, Минамино 90 — Варди 9, 13, Мэддисон 33.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Жота 45), Куметио (Конате 45), Гомес, Цимикас (Бек 80), Мортон (Милнер 45), Хендерсон (Кейта 59), Окслейд-Чемберлен, Уильямс, Минамино, Фирмино.

"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 42), Ндиди, Сеюнджю (Вестергор 60), Томас, Тилеманс, Сумаре, Дьюсбери-Холл (Бертран 60), Мэддисон, Дака (Ихеаначо 56), Варди.

Предупреждения: Мортон — Мэддисон, Томас.

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм" — 2:1 (2:1)

Голы: Бергвейн 29, Моура 34 — Боуэн 32.

"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти (Танганга 83), Санчес, Дайер, Дэвис, Регилон (Роял 83), Скипп (Алли 77), Хейбьерг, Моура (Уинкс 61), Бергвейн (Сон 61), Кейн.

"Вест Хэм": Ареоля, Эшби (Ярмоленко 80), Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку, Райс, Соучек, Лансини (Форнальс 68), Влашич (Бенрахма 68), Боуэн.

Предупреждение: Боуэн.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 00:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 23.12.2021 01:43 # vagifspurs
    КОРОЛЬХЭМ НА ТРОНЕ

    ПЕНСЫ НА СТРАПОНЕ

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  2. lovrentiy 23.12.2021 01:41 # lovrentiy
    Всем спасибо за комментарии, а теперь пошли все нахой спать.

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  3. vagifspurs 23.12.2021 01:32 # vagifspurs
    Пенсы сюда нахоооой!!! Надо сломать Рюдигера и кончить в лицо Тухлому!

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  4. chebrec 23.12.2021 01:32 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

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  5. edgarkuznetsov 23.12.2021 01:31 # edgarkuznetsov
    Ну запасайтесь вазилином,Членчи)

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  6. slash-lfc 23.12.2021 01:28 # slash-lfc
    Не ну БРоджерс конечно… в своём репертуаре

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  7. slash-lfc 23.12.2021 01:23 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Но кубок должен выиграть КОРОЛЬХЭМ!!! ДОН пришёл не отбывать номер, а ПОБЕЖДАТЬ!!!

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  8. felix-the-cat 23.12.2021 01:19 # felix-the-cat
    Финал Арсенал ТТХ ибо им нужнее
    Единственный турнир в котором они могут взять трофи

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  9. alexomck 23.12.2021 01:18 # alexomck
    шпоры даж кейна выпустили в основе, вестимо, так сильно желание хоть какую-то дерьмо чашку выиграть

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  10. ian 23.12.2021 01:13 # ian
    умеют же в ЛФК даже в самых незначительных матчах устраивать грандиозное шоу

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  11. putintime 23.12.2021 01:12 # putintime
    Пенсы нюхайте нюхайте сколько хотите
    Дааааааааааа суки нюхайте))))

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  12. lovrentiy 23.12.2021 01:11 # lovrentiy
    Полуфиналы:
    Арсенал - Ливерпуль
    Тоттенхэм - Челси

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  13. sausage 23.12.2021 01:09 # sausage
    Какого же топчика купили на Жоте! Ахуенен в своей эффективности. Помнится какой-то пенс совсем недавно рассказывал мне, что Жоте надо ещё доказать, что он крут, а Лукаку уже признанный всеми топ нап)

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  14. ataman 23.12.2021 01:09 # ataman
    Тухель vs. Конте ))
    Зрелище

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  15. gerrard08 23.12.2021 01:09 # gerrard08
    Очень, канеш, эмоциональная победа, чисто в фирменном Ливерпульском стиле. Жаль, что загоняли основу лестера, на бензоколонку они выйдут ватными абсолютно, но да лан. Родгерс типикал неудачник.
    По нашим - лучший Окс, имхо. Очень страстно и напористо играл, так же радовали Каноте, Жота и Кейта. Просто в невероятнейшее тело превращается Гомез, еще бы ему начать давать высокомерные интервью и можно смело отправлять в зенит, какой-нибудь. Кумето, Бредли, Мортон, Неко тоже не то. Минамино был в роли Ориги, тем что дал такие важные гп и гол, но если взять это за скобки, то был почти что бесполезным. Очень не хватает ему физической мощи для роли напа.
    Юнва! Этот проход был не то что бы пздц нужным, но приятный бонус доя резерва.

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  16. reams 23.12.2021 01:09 # reams
    Арсенал Залупуль
    Щелсбери петушня

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  17. alexomck 23.12.2021 01:09 # alexomck
    только пенсы больше пульки опозорились, автогол и пеналь против мёртвых пчёл, ещё и основой

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  18. vagifspurs 23.12.2021 01:09 # vagifspurs
    Кубок Лиги наш! ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА

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  19. bratella 23.12.2021 01:08 # bratella
    Ну и Роджерс остаётся таким же Роджерсом

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  20. putintime 23.12.2021 01:07 # putintime
    Пенсы животные
    Даааааааа дааааа суки горите
    нюхайте нюхайте сколько хотите
    Даааааааааааааа!

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