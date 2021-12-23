"Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" вышли в полуфинал Кубка Лиги

В среду вечером определились три оставшихся полуфиналиста Кубка Лиги.

Самым богатым на голы получился матч "Ливерпуля" и "Лестера". Резервисты и молодежь Юргена Клоппа пропустили трижды еще до перерыва, хотя могли больше — хет-трику Джейми Варди помешала штанга.



Один раз ответив до перерыва, на 68-й минуте "красные" сократили разницу в счете до минимума благодаря вышедшему на замену Диогу Жоте. "Энфилд" взревел, однако "лисы держались.



Лишь на пятой компенсированной минуте "Ливерпуль" сделал счет 3:3, а в серии пенальти два сейва Кувина Келлехера помогли "красным" пройти дальше.



В противостоянии "Брентфорда" и "Челси" определяющим стал автогол защитника Понтуса Янссона за 10 минут до конца. "Пчелы" пошли всей командой отыгрываться, но лишь нарвались на пенальти и пропустили еще раз — 0:2.



А "Тоттенхэм" взял верх в дерби против "Вест Хэма" благодаря голам Стивена Бергвейна и Лукаса Моуры — 2:1.



"Брентфорд" — "Челси" — 0:2 (0:0)



Голы: Янссон 80 (авт), Жоржиньо 85 (пен).



"Брентфорд": Фернандес, Соренсен, Янссон, Пиннок, Каньос, Баптист (Оньека 74), Йенсен (Форсс 81), Янельт (Нергор 66), Генри (Годдос 73), Мбемо, Висса (Тоуни 65).



"Челси": Аррисабалага, Саймонс (Джеймс 65), Чалоба, Сарр, Аспиликуэта, Ковачич (Жоржиньо 45), Ньигес, Алонсо, Баркли (Канте 76), Сунсап-Белл (Пулишич 45), Уэйл (Маунт 65).



Предупреждения: Каньос, Янельт — Уэйл, Ньигес.



"Ливерпуль" — "Лестер" — 3:3 (1:3) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 5:4



Серия пенальти: Тилеманс (гол) — Милнер (гол), Мэддисон (гол) — Фирмино (гол), Олбрайтон (гол) — Окслейд-Чемберлен (гол), Томас (голкипер) — Кейта (гол), Ихеаначо (гол) — Минамино (перекладина), Бертран (голкипер) — Жота (гол).



Голы: Окслейд-Чемберлен 19, Жота 68, Минамино 90 — Варди 9, 13, Мэддисон 33.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Жота 45), Куметио (Конате 45), Гомес, Цимикас (Бек 80), Мортон (Милнер 45), Хендерсон (Кейта 59), Окслейд-Чемберлен, Уильямс, Минамино, Фирмино.



"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 42), Ндиди, Сеюнджю (Вестергор 60), Томас, Тилеманс, Сумаре, Дьюсбери-Холл (Бертран 60), Мэддисон, Дака (Ихеаначо 56), Варди.



Предупреждения: Мортон — Мэддисон, Томас.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм" — 2:1 (2:1)



Голы: Бергвейн 29, Моура 34 — Боуэн 32.



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти (Танганга 83), Санчес, Дайер, Дэвис, Регилон (Роял 83), Скипп (Алли 77), Хейбьерг, Моура (Уинкс 61), Бергвейн (Сон 61), Кейн.



"Вест Хэм": Ареоля, Эшби (Ярмоленко 80), Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку, Райс, Соучек, Лансини (Форнальс 68), Влашич (Бенрахма 68), Боуэн.



Предупреждение: Боуэн.