Патрис Эвра дал совет Погба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра объяснил, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба должен "исправить".

Погба выступает за "Юнайтед" с 2016 года и сейчас приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту. За это время "дьяволам" так и не удалось заставить Поля стабильно демонстрировать свой лучший футбол.



Многие фанаты недоумевают по поводу контраста в игре Погба за клуб и сборную, и Эвра хочет, чтобы его бывший партнер по "Ювентусу" обратил на это внимание.



"Должен сказать, это больно, когда люди критикуют Поля, потому что он мне как брат. Мы до сих пор много общаемся, и я очень его поддерживаю".



"Он такой замечательный игрок — порой люди просто не могут понять, почему он так хорош в сборной Франции, но не в "Манчестер Юнайтед".



"Ему нужно исправить это, ему нужно проявить больше любви к фанатам, а фанаты в ответ должны проявить больше любви к нему".



"Думаю, легенды прошлого иногда чересчур углубляются в обсуждение его личных качеств, и мне это не нравится. Он отличный парень", — сообщил Эвра FourFourTwo.