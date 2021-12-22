Конте: "Дайер может стать одним из лучших в мире центральных защитников"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что Эрик Дайер может стать одним из лучших в мире центральных защитников.

В предыдущие сезоны Дайер разрывался между защитой и полузащитой, регулярно навлекая критику за неважную игру "шпор" в обороне.



Однако Конте рассматривает Эрика исключительно как защитника и верит, что пик 27-летнего англичанина еще впереди.



"Это (центр обороны) идеальная позиция для него. Эрик Дайер может стать одним из лучших в мире игроков на этой позиции. Несомненно, ему нужно трудиться, продолжать совершенствоваться, учась движениям в линии обороны".



"Ему нужно больше проявлять себя в качестве лидера. На этой позиции нужно много разговаривать, потому что ты остаешься сзади и можешь видеть все".



"Он способен значительно прибавить, но он уже является по-настоящему хорошим игроком, который силен физически, обладает хорошим характером и хорошей техникой, потому что он был полузащитником".



"Эта роль идеальна для него. Он должен продолжать в том же духе, потому что может стать одним из лучших центральных защитников", — цитирует Конте talkSPORT.