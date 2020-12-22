Лейндерс планирует снова стать главным тренером

Ассистент "Ливерпуля" Пеп Лейндерс заявил, что планирует снова попробовать себя главным тренером.

Лейндерс трудится в "Ливерпуле" с 2014 года, успев поработать не только с Юргеном Клоппом, но и с его предшественником на посту главного тренера "красных" Бренданом Роджерсом.



В январе 2018 Лейндерс на полгода возглавил НЕК, но не смог вывести скромный голландский клуб в Эредивизию и вернулся на должность помощника Клоппа.



Лейндерс не утратил амбиции насчет самостоятельной карьеры и называется одним из фаворитов на роль преемника Клоппа, наряду со Стивеном Джеррардом. Однако в ближайшие два с половиной года Пеп никуда не собирается.



"Таков план (снова стать главным тренером). Но это план, о котором Юрген знает".



"Сейчас неподходящее время, чтобы говорить о таких вещах, потому что у меня есть контракт до 2024 года. Когда придет время, я сяду со своим окружением и посмотрю, какие варианты у меня есть".



"Однако сейчас мы только в середине этого проекта, красивого проекта. Когда он будет реализован, я приму решение. Но да, я определенно планирую снова стать главным тренером".



"Сейчас неподходящий момент, чтобы говорить о том, смогу ли я сделать это в "Ливерпуле". Я поговорю со своим окружением в 2024 году, и там мы посмотрим, какие варианты есть", — цитирует Лейндерса TEAMtalk.