"Ливерпуль" обдумывает покупку Луиса Диаса

"Ливерпуль" обдумывает приобретение вингера "Порту" Луиса Диаса по прозвищу "колумбийский Роналду".

Совсем скоро "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки Мохамеда Салаха и Садио Мане — двух из трех лучших бомбардиров команды Юргена Клоппа в этом сезоне.



По информации FourFourTwo, потенциальный кризис нападения заставляет "красных" искать варианты по укреплению игры впереди, и как раз одним из таких вариантов является Диас.



24-летний колумбиец, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 14 голов в 21 матче за "Порту" во всех соревнованиях.



Стоит отметить, что "Ливерпулю" не привыкать совершать покупки в январе, в том числе — крупные. Именно в зимнее окно на "Энфилд" из "Саутгемптона" за 75 миллионов прибыл защитник Виргил Ван Дейк в 2018 году. А в 2020 "красные" приобрели Такуми Минамино из "Ред Булл".



