"Ливерпуль" обдумывает покупку Луиса Диаса

Луис Диас "Ливерпуль" обдумывает приобретение вингера "Порту" Луиса Диаса по прозвищу "колумбийский Роналду".

Совсем скоро "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки Мохамеда Салаха и Садио Мане — двух из трех лучших бомбардиров команды Юргена Клоппа в этом сезоне.

По информации FourFourTwo, потенциальный кризис нападения заставляет "красных" искать варианты по укреплению игры впереди, и как раз одним из таких вариантов является Диас.

24-летний колумбиец, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 14 голов в 21 матче за "Порту" во всех соревнованиях.

Стоит отметить, что "Ливерпулю" не привыкать совершать покупки в январе, в том числе — крупные. Именно в зимнее окно на "Энфилд" из "Саутгемптона" за 75 миллионов прибыл защитник Виргил Ван Дейк в 2018 году. А в 2020 "красные" приобрели Такуми Минамино из "Ред Булл".


Метки видео, Диас, Ливерпуль, Порту

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 20:00

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  1. recyjoed 22.12.2021 20:51 # recyjoed
    Мне не понравился. Уровень 20 летнего Стерлинга.

    Надо было брать Феррана Торреса. Он топчик.
    Еще можно Лаказетта купить, тоже недорого и топ готовый

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  2. apl-nash 22.12.2021 20:43 # apl-nash
    Мне чё-то Суареса напомнил в лучшие годы, норм зайдёт ИМХО

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  3. mendieta 22.12.2021 20:29 # mendieta
    Наверное можно брать...с Жотой попали в десятку,почему бы не повторить успех? Как болельщик Челси,могу сказать,что у Ливерпуля есть надёжный костяк,к которому руководство старается добавить качественное усиление! Убожество Цимикас,есть исключение(Ливерпуль сильнее ,стабильнее и качественнее,как команда по сравнению с Челси,на данный момент(

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